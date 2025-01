Con amarezza si rileva che la stampa e i mass media hanno dato ampia rilevanza ai soli due convegni promossi sabato 18 gennaio 2025 da talune componenti del PD supportate da Romano Prodi, il quale ormai parla un linguaggio incomprensibile, privo di valori che sembra mirare ad una indistinta vittoria, negando l’esigenza di un nuovo Ulivo.

La confusione regna sovrana e lo stesso Prodi dimentica che, se è pur vero che la storia non si ripete, i valori, le dottrine sociali, più segnatamente la dottrina sociale della Chiesa cattolica e le dottrine economiche restano punti di riferimenti storici, certi e fondanti per la direzione del Governo del Paese e caratterizzano principi e contenuti della Costituzione italiana cui il Governo di destra-centro quotidianamente attenta.

Sostanzialmente è mancata la proposta e occorre augurarsi che non siano in elaborazione oscuri disegni finalizzati a comporre maggioranze innaturali che consentirebbero alla èlite del PD, che si riconferma ormai da troppo tempo, di ritornare comunque alla direzione del Paese.

Sabato 18 gennaio 2025 a Petralia Soprana, malgrado il maltempo che imperversava nella Sicilia centro-orientale, sono giunte significative adesioni e importanti contributi, da sindacalisti e da amministratori vecchi e nuovi del centro-sinistra delle Madonie, all’incontro promosso dal Movimento in Europa e oltreoceano per rilanciare la coalizione di centro-sinistra in Italia.

A Petralia Soprana, presente Carmelo, figlio di Epifanio Leonardo Li Puma, sono emersi o riconfermati i seguenti indirizzi.

– Le organizzazioni sindacali e quelle della società civile e le istituzioni di Sciara, Cerda e Regalbuto torneranno a ricordare annualmente i figli della loro terra Epifanio Leonardo Li Puma, Salvatore Carnevale e Riccardo Lombardi, uccisi od esuli per difendere i diritti civili, contrastare l’illegalità, il malaffare e l’arretratezza del Paese.

– A Riccardo Lombardi, già Azionista e leader della Sinistra Socialista, che ha imposto nei programmi di governo e realizzato in Italia le riforme strutturali degli anni 60’ e 70’, avviandola ad una democrazia di tipo socialista liberale, in cui lavoro e impresa convivono e coesistono, che il popolo democratico considera irreversibile, sarà intestata la Fondazione per la scuola di formazione sociale, politica ed economica aperta alle giovani generazioni e ai meno giovani che intendono esercitare il loro diritto di cittadinanza attiva e rendersi protagonisti della vita e delle scelte istituzionali del Paese.

– Per un’alleanza stabile e duratura tra il mondo cattolico, laico e socialista nella distinzione e promozione dei valori delle dottrine sociali di cui ciascuno è portatore, il Movimento in Europa e oltreoceano concorrerà a promuovere l’aggregazione di realtà e soggetti diversi, giovani e meno giovani, per assicurare la partecipazione attiva del popolo di centro-sinistra in un progetto di società e di governo che possa diventare maggioritario nel Paese, nell’unità e nella distinzione, così come indicato da Fernando Santi al Congresso delle ACLI di Vallombrosa, alla vigilia della sua morte, che esprime tutt’ora un progetto attuale, concreto e idoneo a riaggregare la maggioranza di centro-sinistra esistente nel Paese.

– Verrà realizzato un incontro nella primavera 2025 in Sicilia, in vista di una successiva riunione e un tavolo di lavoro da tenersi a Roma dei soggetti aderenti, taluni dei quali hanno evidenziato l’esigenza che siffatta iniziativa possa realizzarsi entro il mese di giugno 2025 al fine di determinare un progetto comune e rilanciare nell’unità Movimenti politici e forze sociali del centro-sinistra in vista del rinnovo del Parlamento nazionale nell’anno 2027.

Luciano Luciani

Movimento in Europa e oltreoceano

ineuropaeoltreoceano@gmail.com





