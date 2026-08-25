Ancora disagi sulla linea 603, con due passaggi che, nelle ore del mattino, continuano a saltare, lasciando cittadini, studenti e lavoratori in attesa e aggravando una situazione che denunciamo ormai da tempo.

Quello della 603 non è un problema nuovo e non può essere trattato come un episodio isolato. La parte nord della città continua a subire un servizio di trasporto pubblico insufficiente, con un’utenza che troppo spesso si trova a dover fare i conti con corse non effettuate, attese e disagi.





La situazione rischia di diventare ancora più grave con l’imminente riapertura delle scuole. Proprio per questo è indispensabile che vengano ripristinati tutti i passaggi previsti nelle ore mattutine, compresi quelli del 3° e 4° foglio, che rappresentano collegamenti fondamentali per studenti e lavoratori.

Su questa situazione è stato già coinvolto l’assessore al ramo Maurizio Carta, al quale sono state rappresentate le criticità della linea e le difficoltà vissute quotidianamente dall’utenza.

Tuttavia, nonostante le interlocuzioni, al momento i risultati languono e il problema continua a ripresentarsi.





Non possiamo continuare a parlare di potenziamento e miglioramento del trasporto pubblico se poi, nella pratica, nella parte nord della città vengono meno anche le corse già programmate.

Con l’inizio dell’anno scolastico alle porte, chiedo ad AMAT e all’Amministrazione comunale un intervento immediato affinché vengano garantiti tutti i passaggi previsti dalla linea 603, soprattutto nelle fasce orarie mattutine.

I cittadini della parte nord hanno gli stessi diritti degli altri cittadini di Palermo. Non è accettabile che siano costretti a organizzare quotidianamente la propria vita sulla base dell’incertezza che il bus passi oppure no.

NATALE PUMA CONSIGLIERE COMUNALE



Luogo: PALERMO, PALERMO, SICILIA

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