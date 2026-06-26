Apprendo con forte preoccupazione l’intenzione di AMAT di eliminare il terzo e il quarto foglio della linea 603, sopprimendo di fatto importanti corse mattutine e compromettendo un servizio essenziale per i cittadini.

Qualora tale decisione venisse confermata, l’intera parte nord della città verrebbe privata di un collegamento fondamentale da e per Mondello, oltre a penalizzare pesantemente le altre zone servite dalla linea, con conseguenze gravissime per residenti, lavoratori e turisti.

Le borgate marinare del nord di Palermo stanno vivendo una significativa crescita turistica grazie al lavoro quotidiano degli operatori del terziario, delle attività commerciali e ricettive. Ridurre i collegamenti pubblici proprio nel periodo di maggiore afflusso rappresenterebbe una scelta incomprensibile e profondamente dannosa per il territorio.

Per queste ragioni mi opporrò con ogni mezzo istituzionale a una decisione così scellerata. Sono pronto alle barricate affinché venga scongiurata qualsiasi ipotesi di ridimensionamento della linea 603 e sia invece garantito un servizio di trasporto pubblico efficiente e adeguato alle esigenze della cittadinanza e dei visitatori.

Confido in un immediato ripensamento da parte di AMAT.

Confido che l’Amministrazione comunale e il Sindaco adottino una scelta vicina al mio pensiero e alle legittime istanze del territorio, schierandosi a tutela dei cittadini, dei lavoratori e del comparto turistico, e respingendo ogni ipotesi di ridimensionamento della linea 603.

Natale Puma

Consigliere Comunale

La replica

Con riferimento al manifestato timore del Consigliere Puma circa l’intenzione dell’Amat di voler diminuire il numero di bus adibiti alla linea 603, il Presidente Giuseppe Mistretta precisa che non è mai stata presa in considerazione l’idea di depotenziare questa linea, che peraltro svolge un servizio utilissimo alla collettività. Sempre Mistretta aggiunge che, al contrario, il servizio di TPL cittadino migliorerà certamente dai primi giorni di luglio con l’arrivo di nuovi autisti con contratto di somministrazione lavoro.

Giuseppe Mistretta

Presidente Amat

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