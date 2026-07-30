È tutto pronto a Linguaglossa, per la 32esima edizione del Premio Etna 2026, domenica 2 agosto ore 21 presso il Colonnato dei Domenicani. Uno degli appuntamenti più attesi dell’estate etnea dedicato alla valorizzazione del territorio, della cultura e delle eccellenze siciliane.

La manifestazione, torna a riunire istituzioni, cittadini e ospiti di rilievo per una serata di premiazioni, musica e spettacolo ai piedi dell’Etna.

Tra i protagonisti di questo evento, diversi ospiti del mondo della cultura, dello spettacolo, dello sport e dell’impegno sociale, alcuni saranno premiati per il lavoro svolto e per il contributo dato alla crescita della comunità. La manifestazione è patrocinata dalla Regione Siciliana, Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, dalla Città Metropolitana di Catania. Organizzata dal Comune di Linguaglossa e dalla Pro Loco di Linguaglossa, in collaborazione con l’associazione culturale Jabal, inserito nel cartellone della Settimana dell’Etna. Il Premio Etna 2026 verra’ conferito al Trento Film Festival, la più antica rassegna cinematografica internazionale dedicata alla montagna, all’avventura e all’ambiente.





L’Amministrazione ha scelto di premiare il Festival per il suo impegno costante nel raccontare le montagne di tutto il mondo, con lo sguardo attento al territorio, alla sostenibilità e alle comunità.

Il Trento Film Festival è un punto di riferimento culturale che unisce cinema, letteratura, scienza e dialogo tra i popoli della montagna.

Con questo riconoscimento il Comune di Linguaglossa vuole valorizzare un evento che, come il Premio Etna, mette al centro il rispetto per la natura e l’identità dei luoghi.





Il Festival è esempio di come la cultura possa farsi ponte tra l’Etna e le Alpi, tra la Sicilia e il Trentino. “Il Premio Etna rappresenta da sempre un momento di incontro e di orgoglio per Linguaglossa e per tutta l’area etnea,” dichiara il sindaco Luca Stagnitta, “Specie in un momento in cui i rappresentanti del territorio chiedono più attenzione al governo regionale rispetto alla tutela e promozione del nostro vulcano. Una vetrina per raccontare le storie di chi, con il proprio impegno, ha contribuito e contribuisce ad affermare la cultura della montagna”. L’assessore agli Eventi , Eleonora Raiti testimonia come “Il Premio conclude la Settimana dell’Etna, manifestazione nata per celebrare il nostro territorio su più aspetti. Quest’anno è stata confermata l’isola pedonale con gli artisti di strada di giorno 1, c’è stato anche un atteso ritorno con la parete di arrampicata a Linguaglossa e l’appuntamento dedicato ai giovani di venerdì 31 luglio. A questi si aggiungono gli eventi in Piazza Annunziata.

E’ una settimana che parla a tutti e pensata per l’intera comunità.” Il presidente Pro Loco Franco Maugeri : “La Pro Loco di Linguaglossa è orgogliosa di sostenere anche quest’anno il Premio Etna, nato nel 1971 per volontà di Turi Lo Giudice. Il Premio rappresenta l’identità della nostra terra e vogliamo che continui a crescere e a portare il nome dell’Etna nel mondo.” “Il Premio Etna è da sempre un omaggio alla montagna, alla sua forza e alla sua poesia. In questa 32^ edizione vogliamo raccontare storie di uomini e donne che con il loro lavoro e la loro arte hanno portato l’Etna al centro del mondo. Il Colonnato dei Domenicani sarà una cornice perfetta per unire musica, parole e identità del nostro territorio” conclude, Agostino Zumbo, Coordinatore Artistico del Premio Etna. Ospiti della serata: Vincenzo Spampinato, Gino Astorina, Carmela Buffa Calleo, Giovanna Criscuolo, Sara La Guzza e Samuele Giordano.

A condurre saranno Agostino Zumbo e Assya D’Ascoli. L’ingresso è libero.

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