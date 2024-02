Educazione sanitaria nelle farmacie. Prende il via un percorso di promozione delle cure palliative e dell’assistenza domiciliare concordato tra la SAMOT ed alcune farmacie della provincia di Palermo. La convenzione ha durata triennale e risponde alla mission dell’associazione, prima in Sicilia a realizzare la rete assistenziale di cure palliative, di promuovere la cultura del miglioramento della qualità di vita e del controllo della sofferenza fisica del malato fragile e portatore di patologie gravi. Oggi, grazie alla SAMOT, le cure palliative sono diventate un diritto che consente ad ogni malato di essere curato a casa ed alla famiglia di ricevere adeguato supporto. Il progetto avviato con le farmacie risponde a quanto previsto dal decreto legge 10/2009 n. 153, in attuazione dell’articolo n. 11 della legge giugno 2009 n. 69, in cui si prevede la partecipazione della farmacia nella realizzazione di programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale. “È importante che le cure palliative raggiungano il maggior numero di persone e che nessuno venga lasciato solo con il suo dolore e le sue sofferenze. – afferma Giorgio Trizzino, coordinatore della SAMOT – Il nostro compito è farci carico di tutti gli aspetti legati alla sofferenza fisica, psicologica, sociale e spirituale, sempre nel rispetto dei bisogni del malato e di assicurare un elevato livello di qualità assistenziale perché questo è lo scopo della sanità pubblica”.

Dalla prossima settimana sarà possibile per i cittadini di Corleone, Monreale e Partinico accedere gratuitamente e agevolmente a tutte le informazioni necessarie sulle cure palliative e sulle cure domiciliari. Nei prossimi mesi il servizio sarà esteso ad altre farmacie dei Comuni della provincia di Palermo. Saranno organizzati incontri settimanali durante i quali il personale della SAMOT informerà, presso gli sportelli attivati nelle farmacie, i cittadini sui servizi e sulle prestazioni offerti nell’ambito delle reti di cure palliative. Ma non solo: “Verranno organizzate – spiega Gaetano Catalano del coordinamento operativo della SAMOT – azioni di educazione sanitaria volte all’ acquisizione, da parte degli utenti, di quelle conoscenze, atteggiamenti, abitudini, valori, che contribuiscono a proteggere da un danno alla salute”.

Un nuovo percorso con una forte valenza non solo sanitaria ma culturale che partirà da tre farmacie della provincia di Palermo: Santoro a Partinico, Mongiovì a Corleone e Accetta a Monreale.













