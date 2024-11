Insediata al Job&Orienta a Verona la cabina di regia del Liceo del Made in Italy di cui l’Istituto “I. e V. Florio” di Erice è parte attiva, assieme all’Istituto “Pascasino” di Marsala.

Tante le prospettive per questo indirizzo economico giuridico, collegato alle filiere produttive del made in Italy e supportato dalla Fondazione “Imprese e competenze per il made in Italy” cui hanno già aderito le imprese che intendono contribuire alla promozione del brand Italia e alla formazione dei futuri manager del made in italy.

E tante le novità: PCTO a partire dal secondo anno, e attività laboratoriali su “Cultura e comunicazione del made in Italy” e su “Dai Distretti ai mercati globali: strumenti e strategie per il made in Italy”.

JOB&Orienta, il Salone nazionale dell’orientamento, la scuola, la formazione e il lavoro, è stato inaugurato mercoledì per la 33^edizione, che si svolgerà a Verona fino a domani, sabato 30 novembre, promosso da Veronafiere e Regione del Veneto, in collaborazione con Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ministero dell’Università e della Ricerca e Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, e con il patrocinio di Rai Veneto e la mediapartnership di Rai Cultura, Rai Scuola e TGR.

La cerimonia di apertura ha visto la partecipazione, tra gli altri, del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, del ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, dell’assessore a Istruzione, Formazione, Lavoro, Pari Opportunità della Regione Veneto, Valeria Mantovan, del presidente della Provincia di Verona, Massimo Pasini, del sindaco di Verona Damiano Tommasi e del presidente di Veronafiere, Federico Bricolo.

Oltre 420 le realtà presenti in rassegna, tra cui 7 Ministeri, ben 19 Regioni e numerose altre istituzioni locali e nazionali, e ancora 140 accademie e università (di cui 30 atenei stranieri), scuole, enti di formazione professionale, Istituti tecnologici superiori di tutta Italia, agenzie di servizi per il lavoro, associazioni di categoria e sindacati, imprese. E ancora: 400 relatori nei circa 200 eventi culturali in calendario, tra convegni e dibattiti, seminari formativi e workshop tematici, accanto alle 420 animazioni e laboratori che coinvolgeranno i numerosi visitatori attesi.

“Un grande motivo di orgoglio essere presenti al Salone nazionale dell’orientamento dove si presenta un ampio ventaglio di proposte formative”, dice la Dirigente Scolastica del “Florio”, Pina Mandina.

