L’Istituto Superiore “I. e V. Florio” di Erice è stato invitato ieri alla Camera di Commercio di Palermo a presentare il percorso del Liceo del made in Italy – della cui cabina di regia è stato da subito parte attiva – in occasione della Giornata Nazionale del “Made in Italy”.

Un’importante opportunità per far conoscere l’offerta formativa che coniuga le discipline giuridico-economiche con quelle di area umanistica e con le Stem: un indirizzo che ha come finalità la valorizzazione, la tutela e la promozione delle eccellenze delle produzioni italiane.

La Dirigente Scolastica, Pina Mandina è intervenuta per un focus su innovazione e nuove tecnologie dal titolo “Sicilia Smart”, in particolare sull’agroalimentare. Protagonisti sono stati gli studenti Giuseppe Genna e Francesco Cirinesi, che hanno affrontato la platea con competenza.

E’ stata celebrata una giornata in cui al centro c’è l’impresa, di qualità e di eccellenza, il suo valore e quello dell’imprenditore, e i rami del made in Italy che danno uno spaccato della Sicilia completamente nuovo, che mette al centro soprattutto le eccellenze. La scuola di Erice ha evidenziato le tante le prospettive per quest’indirizzo economico giuridico collegato alle filiere produttive del made in Italy e supportato dalla Fondazione “Imprese e competenze per il made in Italy” cui hanno aderito le imprese che vogliono contribuire alla promozione del brand Italia e alla formazione dei futuri manager del made in italy.

