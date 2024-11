La Lega Navale Italiana sezione di Riposto domani, domenica 24 novembre, con partenza dal Marina di Riposto, lancia “Una cima rossa per fermare la violenza sulle donne”, aderendo alla campagna nazionale che unisce le sezioni e delegazioni della LNI in tutta Italia contro ogni forma di violenza di genere ed organizza una veleggiata di sensibilizzazione imbarcando proprio a bordo delle barche del progetto “Mare di legalità”, donne vittime di violenza dei centri antiviolenza e delle associazioni del territorio.

Lni di Riposto si avvale, per la veleggiata di sensibilizzazione, della preziosa collaborazione: del R.U.O , Centro di ricerca internazionale sulla comparazione giuridica, dell’ I.i.s “Leonardo” di Giarre, del Marina di Riposto-Porto dell’ Etna , ” dell’ Asi solidale, dell’ associazione “Centro Azione Donna”, dell’ associazione di volontariato “Rinascendo” e della “Casa del sollievo, per regalare momenti di spensieratezza, ma anche momenti di riflessione, a donne vittime di violenza, presenti nei Centri antiviolenza o assistite da associazioni del territorio, per fare rete tra le varie associazioni ed istituzioni coinvolte, per fermare le continue stragi che segnano una triste deriva, quella delle tantissime vittime, ammazzate dai partner dopo convivenze o matrimoni lunghissimi.

Il mare e la cultura marittima quali portatori di valori come la solidarietà ed il rispetto. Tutti insieme per un cambio di rotta, navigando sui venti della speranza.

Riposto,23. 11. 2024





Luogo: LEGA NAVALE RIPOSTO , VIA ARCHIMEDE , 1, RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

