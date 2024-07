Lo scrittore Giankarim De Caro incontrerà il pubblico alla Tonnara Bordonaro giovedì 11 luglio alle 19:00.

Nell’antica struttura che sorge in piazza Bordonaro 9, si terrà la presentazione, con ingresso libero, dell’ultima opera dell’autore, tra i nomi più apprezzati dello scenario letterario nazionale contemporaneo, dal titolo “Romanzo tascio-erotico siciliano” di Navarra Editore.

Una storia di degrado, sofferenza, riscatto e rinascita di cui è protagonista Mariella, lavoratrice in nero della casa di riposo “Villa degli incontri”.

I toni della tragedia e di un’inaspettata comicità si alternano, tra personaggi che non conoscono mezze misure: buonissimi o perfidi, ricchi egoisti o poveri altruisti.

Un manipolo di derelitti sottoposti a eventi incontrollabili che esploderanno riscrivendo il finale e aprendo le porte alla speranza.

Un’occasione imperdibile per immergersi nell’universo espressivo di Giankarim De Caro che, intervistato dalla giornalista Marianna La Barbera, ripercorrerà la sua carriera letteraria, iniziata nel 2018 con l’acclamato “Malavita” e proseguita all’insegna dell’apprezzamento della critica e del consenso crescente dei lettori con “Fiori mai nati”, “Chianchieri” e “Agatina senza pensieri”, tutti editi da Navarra.

Nato a Palermo nel 1971, Giankarim De Caro ama moltissimo la sua città, dove vive e lavora.

Per l’autore, il capoluogo siciliano rappresenta un punto di partenza ma anche di arrivo: il porto in cui, dopo una vita all’insegna dei viaggi verso mete lontanissime, è tornato per raccontare le sue storie.

Ecco perché Palermo non è solo uno sfondo né tantomeno la semplice ambientazione delle vicende narrate: è essa stessa protagonista, tra luci e ombre.

Luogo: Antica Tonnara Bordonaro , piazza Bordonaro , 9, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 11/07/2024

Data Fine: 11/07/2024

Ora: 19:00

Artista: Giankarim De Caro

Prezzo: 0.00

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.