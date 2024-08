Prosegue in Sicilia il tour letterario estivo di Giankarim De Caro.

Dopo Palermo, Cefalù, Bagheria, Marsala e Gratteri, è la volta di Campofelice di Roccella, dove l’autore presenterà il suo ultimo libro dal titolo “Romanzo tascio-erotico siciliano” pubblicato da Navarra Editore.

L’incontro con i lettori, in programma venerdì 23 agosto alle 21:00, si inserisce nell’ambito della rassegna “Libri in campo…estate 2024. Oltre il giardino”, che vede insieme Casa Editrice Don Lorenzo Milani, Termini Book Festival, BCsicilia, associazione “L’Isola Possibile”, Navarra Editore, KeArtBook, il Club degli Artisti e Medinova.

Negli spazi del salotto letterario “A Casa di Anna”, in viale Italia 1, lo scrittore palermitano dialogherà con la professoressa Antonella Chinnici, docente del Liceo Classico “Umberto I” di Palermo, Alfonso Lo Cascio, presidente di BCsicilia e Anna Laurà, presidente della sezione di Campofelice di Roccella di BCsicilia.

La serata sarà dedicata a “Romanzo tascio-erotico siciliano”, ultima opera di Giankarim De Caro che nel 2018 debuttò con il fortunatissimo “Malavita”.

Un esordio esaltante, seguito da altrettanti successi: “Fiori mai nati”, “Chianchieri” e “Agatina senza pensieri”, editi da Navarra, hanno registrato unanime consenso di critica e pubblico in tutta Italia, assegnando all’autore un ruolo di primo piano nel panorama letterario contemporaneo.

“Romanzo tascio-erotico siciliano”, campione di vendite già a partire dalla prima presentazione a Palermo nel contenitore de “La Via dei Librai” nell’aprile scorso, sorprende il lettore per la vena comica e ironica che attraversa la storia: la protagonista è Mariella, donna dalla vita complessa e caotica, circondata da un popolo di derelitti e ultimi.

Lavoratrice in nero della casa di riposo “Villa degli Incontri”, sembra non trovare pace nel suo piccolo mondo, specchio di una società in affanno per la conquista di un posto al sole, attraverso il sesso e gli inganni.

La donna si imbatte in una serie di avventure tragicomiche che la conducono puntualmente all’insoddisfazione, alla frustrazione e al costante desiderio di essere mantenuta da un uomo che la salvi dal lavoro e da una vita di stenti.

Tutt’intorno, un popolo di poveracci in balia di eventi ingestibili: nella loro descrizione, la scrittura di Giankarim De Caro tocca vette altissime.

La storia prenderà una direzione completamente imprevista che spazzerà via il precario equilibrio familiare di Mariella, per la quale si apriranno nuovi orizzonti portatori di speranza.

Un romanzo di denuncia sociale, a partire dalla raffigurazione della casa di riposo, da cui si innescano tutte le disavventure della protagonista e i cui ospiti sono persone ai margini della società fino al Bingo, luogo di annullamento del pudore e della dignità delle figure femminili della storia che, pur di continuare a giocare, chiedono piccoli prestiti ripagati con prestazioni sessuali.

In merito alla genesi del romanzo, l’autore racconta di avere apprezzato la facilità e i modi di fare sesso dei personaggi di alcuni libri della letteratura erotica.

“Ringrazio BCsicilia per l’infaticabile impegno culturale – afferma – e per avermi coinvolto in un evento che mette insieme libri e parole”.

La serata sarà impreziosita dall’esposizione delle opere dell’artista Graziina Sferruzza, a cui sono affidate anche le letture insieme a Vittoria Fatta.

L’ingresso è libero.

Luogo: Salotto letterario “A Casa di Anna” , viale Italia , 1 , CAMPOFELICE DI ROCCELLA, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 23/08/2024

Data Fine: 23/08/2024

Ora: 21:00

Artista: Giankarim De Caro

Prezzo: 0.00

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.