Hanno raggiunto tante autonomie, formato un carattere, aumentato la loro autostima. Sono i ragazzi speciali dei Delfini Blu, un’associazione sportiva dilettantistica che dà spazio a persone con neuro diversità includendole in contesti sportivi: ecco perché Riolo Motors, da sempre attenta ai valori dello sport come mezzo di inclusione sociale, ha scelto di sostenere i ragazzi nelle loro avventure agonistiche.

Già campioni paraolimpici ed esempi concreti del motto “lo sport è vita”, quest’anno hanno raggiunto nuovi risultati assoluti e di categoria con Fisdir e Finp, conseguendo il record italiano. Davide Di Maio, allenatore dei Delfini Blu, spiega che “allenare nel paralimpico è due volte più gratificante. Siamo partiti da risultati straordinari, da molto lontano, semplicemente promuovendo lo sport come mezzo di inclusione sociale. E ad oggi abbiamo tanti piccoli campioncini in squadra e spesso la crescita che loro hanno in acqua è parallela alla crescita che hanno nella vita”.

Sono proprio loro così a raccontare come e quanto lo sport gli abbia cambiato la vita: “Lo sport è la mia passione più grande – dice uno dei ragazzi – è tutta la mia vita. Mi ha dato felicità, una voglia che non avrei mai potuto sviluppare in altre attività. È grazie soprattutto allo sport che ora ho tanti amici che loro credono in me e io ora credo in loro”.

A fargli da eco uno dei suoi compagni di squadra: “La mia vita è cambiata in meglio, perché ho trovato nuove amicizie. Poi la mia vita si è arricchita di tante cose belle, il mio sogno più grande in questo sport, in questa disciplina, è di abbassare ancora di più i tempi nel nuoto e diventare anche io agonista come alcuni miei compagni”. Un esempio concreto in cui lo sport è leva contro ogni impedimento: “Siamo fatti per questo – concludono – chi si ferma è perduto e chi si arrende non vince”.





Luogo: Riolo Motors , Via Ugo La Malfa , 8, PALERMO, PALERMO, SICILIA

