Claudio Di Mari supera i confini italiani e sale sulla passerella della Barcelona Bridal Week, uno degli eventi internazionali più importanti nel settore della moda sposa. Per una settimana, la città spagnola diventa la mecca degli esperti della moda sposa con la Bridal Week che attira ogni anno l’interesse di migliaia di buyer nazionali ed internazionali.

Il designer siciliano, noto per le sue creazioni sartoriali, è stato tra i protagonisti dell’edizione 2024 con un fashion show molto apprezzato dal pubblico, ma anche da nomi importanti del panorama moda come Bryan Yambao, meglio noto come Bryanboy, famoso fashion blogger e star della moda internazionale.

Con la presentazione della nuova collezione a Barcellona, il brand “Claudio Di Mari” imbocca la traiettoria internazionale e si afferma come una delle nostre eccellenze siciliane che si fanno strada anche all’estero. La lavorazione sartoriale, la cura della ricerca dei tessuti e dei pizzi e il confezionamento dell’abito stanno alla base delle sue creazioni.

” Barcelona è un altro grande sogno che si realizza – afferma il giovane stilista – sono contento di portare attraverso le mie creazioni la mia Sicilia fuori dall’Italia”.





Il bianco come la somma di tutti colori, la Sicilia come luogo di tutte le meraviglie.

Per la collezione 2025, che porta il nome di “BIANCA”, Claudio Di Mari si è ispirato al famoso Loggiato del Sinatra nel cuore della città storica di Ispica. Tutte le forme, i ricami e gli intrecci dei tessuti disegnati, sono ispirati al barocco della città ragusana.

Si tratta di abiti leggeri, morbidi, di pizzi e drappeggi che richiamano fortemente la tradizione sartoriale dell’isola. Il pizzo siciliano si consacra come elemento iconico, che ha segnato e continua segnare, la stile di Claudio Di Mari.

Luogo: Catania

