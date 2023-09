“Le priorità del presidente Schifani evidentemente sono quelle di natura politica e non quelle che riguardano le esigenze (e le difficoltà) di un comparto produttivo fra i più danneggiati in Sicilia. Mi riferisco ai produttori agricoli siciliani che, attraverso le associazioni che li rappresentano, hanno rassegnato i gravi problemi del comparto agricolo isolano”.

Così il deputato trapanese del Pd, Dario Safina. Che continua: “Il presidente Schifani, sollecitato da tempo per convocare un tavolo tecnico col quale affrontare seriamente la problematica, invece ha preferito riunire il suo partito, Forza Italia, per discutere di nomine politiche. Un affronto, non ci sono altri termini per definire questo atteggiamento, nei confronti di tantissimi siciliani che attendono provvedimenti urgenti e risolutori. La vita è fatta di priorità e per il governatore Schifani queste non riguardano, evidentemente, il benessere dei siciliani bensì quelle del suo partito e dei suoi sodali”.

“Conscio della grave situazione che investe il comparto agricolo, – continua Safina – torno a chiedere con urgenza la convocazione di un tavolo tecnico. Non è ipotizzabile che il presidente Schifani liquidi la questione con un mero comunicato stampa, è invece doveroso che ascolti le istanze e le proposte delle cantine sociali, delle associazioni di categoria e degli agricoltori tutti.

Significativo, anche, il silenzio dei deputati della stessa Forza Italia tanto cara al Presidente Schifani. Partito che, all’ARS, annovererebbe un deputato regionale di quella che è la provincia più vitata d’Italia”.

E conclude il deputato trapanese: “Le priorità di Schifani e di taluni deputati regionali, però, sono altre. Gli agricoltori, nel frattempo, attendono”.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.