“L’Onda Tropikale del Sèga” è il nuovo brano di Francesco Riotta, un progetto che nasce da una storia di amicizia, migrazione e musica capace di unire la Sicilia e Mauritius nel segno del sèga, genere simbolo dell’isola dell’Oceano Indiano.

Un percorso artistico che prende forma a Palermo, nel quartiere multiculturale di Ballarò, dove Francesco Riotta, cantautore palermitano già promotore del progetto Famiglia del Sud, incontra Yannick Tiolo, musicista e cantante mauriziano arrivato in Sicilia durante l’adolescenza. In quel contesto nasce un’amicizia profonda, fatta di confronto umano e ricerca musicale condivisa, che nel tempo si trasforma in un vero e proprio laboratorio artistico e creativo.





Nell’estate del 2024, nel home studio di Yannick, un incontro informale con alcuni musicisti mauriziani segna una svolta naturale: il sèga emerge spontaneamente come lingua comune, immediata e istintiva. Da quell’esperienza prende vita l’arrangiamento di “MAMI”, canzone che diventa simbolo di dialogo tra culture e vissuti personali. Con il contributo della band Tropika Pulse — Jérôme Manal al basso e agli arrangiamenti, Yannick Tiolo alle percussioni e ai cori, Joass Manal alla chitarra — il brano si trasforma in un autentico sèga mauriziano, aprendo la strada a un progetto di più ampio respiro.

È proprio il séga a condurre Francesco Riotta, nel dicembre 2025, per la prima volta a Mauritius, in un viaggio che rappresenta anche un ritorno simbolico nella vita dell’amico Yannick. Sull’isola, Riotta scopre i luoghi dell’infanzia di Yannick, incontra la sua famiglia di musicisti e figure di rilievo della scena locale, vivendo un’immersione totale nella cultura musicale mauriziana.





Ed è durante il soggiorno nella capitale Port Luis , nel Natale 2025, che nasce “L’Onda Tropikale del Sèga”: il brano vede Francesco Riotta alla voce, Yannick Tiolo al ravanne e ai cori, Jérôme Manal al basso e agli arrangiamenti, Kevin Joseph alle tastiere e agli arrangiamenti, Samuel Henri alla batteria e Mathieu Noval alla chitarra. La registrazione, il mix e il mastering sono stati realizzati presso i KDJ Studios, a Quatre Bornes, consolidando un processo creativo profondamente radicato nel contesto mauriziano.

L’iniziativa ha ottenuto attenzione anche a livello mediatico, con interviste alla radio nazionale Radio One e sul quotidiano L’Express, che hanno raccontato il progetto come esempio concreto di dialogo interculturale e come il primo sèga interpretato da un artista italiano insieme a musicisti mauriziani.

Il logo “Onda Tropikale del Sèga” è stato realizzato da Daniele Ferrantelli con il supporto dell’intelligenza artificiale, a completamento di un progetto che intreccia tradizione e contemporaneità. Tra Mediterraneo e Oceano Indiano, il cammino artistico di Francesco Riotta e Yannick Tiolo si afferma come testimonianza di come la musica possa diventare casa, amicizia, fratellanza e ponte tra culture.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.