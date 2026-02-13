La prevenzione riparte dallo ZEN. Martedì 17 febbraio, dalle ore 10 alle ore 16, la scuola “Giovanni Falcone” di via Pensabene ospiterà la prima tappa 2026 dell’Open Day Itinerante organizzato dall’ASP di Palermo. Un avvio che segna l’inizio di un calendario intenso: 36 tappe nel primo semestre dell’anno tra quartieri cittadini e comuni della provincia.

L’obiettivo è portare gratuitamente servizi e screening nei territori, facilitando l’accesso alla prevenzione e intercettando precocemente i bisogni di salute.





Il programma della giornata comprende screening oncologici (mammella, colon-retto e cervice uterina), controlli cardiovascolari e diabetologici, test per le malattie infettive sessualmente trasmissibili, consulenza psicologica, vaccinazioni e attività di prevenzione del randagismo con applicazione del microchip. L’area pediatrica sarà dedicata agli screening visivo e logopedico per bambini tra 3 e 8 anni. Presenti sia gli operatori dello sportello amministrativo per il cambio del medico, l’esenzione ticket o il rilascio della tessera sanitaria, sia quelli del PNES per informazioni e assistenza sul Programma Nazionale di Equità nella Salute che – in ambulatori dedicati – garantisce visite gratuite, fornitura di farmaci e protesi dentaria ai cittadini meno abbienti.

Tra le novità del 2026, la donazione del sangue, grazie alla presenza dell’autoemoteca aziendale, e gli screening per la Leishmaniosi e l’Ehrlichiosi nei cani, realizzati in collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia.





“Ripartiamo dallo ZEN – sottolinea il Direttore Generale dell’ASP di Palermo, Alberto Firenze – perché la prevenzione deve arrivare dove il bisogno è più evidente. Con 36 tappe nei primi sei mesi dell’anno, l’Azienda compie uno sforzo organizzativo significativo per rendere i servizi sempre più accessibili. Unire screening, donazione del sangue e prevenzione veterinaria nello stesso luogo significa offrire una risposta completa e moderna al concetto di salute”.

L’alleanza istituzionale con l’IZS Sicilia dà concretezza al modello “One Health”, mettendo in relazione salute umana, animale e ambiente.





“La sinergia tra i professionisti dell’IZS Sicilia e dell’ASP di Palermo si traduce in un’azione sanitaria che incontra il cuore della nostra comunità – afferma la Direttrice Generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, Francesca Di Gaudio – monitorare la salute dei cani del territorio attraverso la ricerca di parassiti e malattie infettive, come Leishmania ed Ehrlichia, non è solo un’attività di sorveglianza sanitaria ed epidemiologica: è un dono di protezione e salute che facciamo ai nostri compagni di vita. Sottoporre il proprio animale a questi screening, inoltre, non è un semplice atto clinico, ma un’attenzione premurosa che tutela il loro benessere e, di riflesso, la sicurezza degli ambienti in cui viviamo”.

L’Open Day dell’ASP di Palermo è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza secondo le fasce di età previste dai programmi di screening.

