Messina si conferma tra le capitali della pizza contemporanea italiana grazie ai nuovi, prestigiosi riconoscimenti ottenuti dal gruppo L’Orso. Da un lato, L’Orso conquista il 41° posto nella 50 Top Pizza Italia 2026, migliorando il risultato dello scorso anno e diventando la pizzeria siciliana presente da più tempo nella Top 50 nazionale con cinque anni consecutivi di permanenza nella classifica più autorevole del settore. Dall’altro, L’Orso in Teglia viene premiato come “Migliore Pizza in Teglia di Sicilia” da Sanpellegrino nell’ambito della prima edizione della Guida ai 100 Migliori Street Food di Sicilia di All Food Sicily, entrando anche nella Top 10 assoluta della guida.

Due risultati che raccontano un’unica storia: quella di un progetto nato a Messina e cresciuto attraverso ricerca, formazione e valorizzazione del territorio, capace oggi di rappresentare un punto di riferimento della pizza contemporanea siciliana e italiana.

Alla cerimonia della 50 Top Pizza Italia, svoltasi a Milano, hanno ritirato il riconoscimento il master pizzaiolo Matteo La Spada, insieme ai soci fondatori Gianluca Arcovito, Giuseppe Denaro e Giuseppe Arcovito, protagonisti di un percorso imprenditoriale iniziato nel 2014 e cresciuto fino a diventare una delle realtà più solide del panorama nazionale.

«Ogni volta che saliamo su quel palco ripenso a quanta strada abbiamo fatto. Dietro una posizione in classifica ci sono sacrifici, studio, notti di lavoro e una squadra straordinaria. Sapere che L’Orso rappresenta da più tempo di chiunque altro la Sicilia nella Top 50 ci riempie di orgoglio», afferma Matteo La Spada.

A pochi giorni di distanza è arrivato anche il riconoscimento per L’Orso in Teglia, il progetto nato nel 2019 dalla ricerca di Matteo La Spada sulla pizza in teglia. Il premio assegnato da Sanpellegrino valorizza un percorso fondato sulla sperimentazione degli impasti, sulla qualità delle materie prime e sulla rilettura in chiave contemporanea della tradizione siciliana. L’inserimento nella Top 10 della guida dedicata allo street food regionale conferma inoltre il ruolo del locale tra le eccellenze gastronomiche dell’Isola.

«Questo premio rappresenta un’enorme soddisfazione perché arriva da una realtà autorevole come Sanpellegrino. È un riconoscimento che condivido con il nostro staff, con i fornitori e con tutti i clienti che ogni giorno scelgono il nostro lavoro», sottolinea La Spada.

Per Giuseppe Denaro, «essere stabilmente tra le migliori pizzerie d’Italia non è un punto di arrivo, ma la conferma che un progetto nato a Messina può competere ai massimi livelli investendo ogni giorno su persone, organizzazione e qualità».

I due riconoscimenti rappresentano un’ulteriore tappa nel percorso di crescita del marchio L’Orso, sviluppatosi negli anni attorno allo storico locale di via Calapso e oggi articolato anche nelle insegne L’Orso in Duomo, L’Orso in Teglia e nella proposta estiva del Blanco Beach Club. Un percorso che, oltre alla presenza nella Top 50 di 50 Top Pizza Italia dal 2021, comprende i Tre Spicchi del Gambero Rosso, le Due Pizze della Guida de L’Espresso, il titolo di Best in Sicily e l’inserimento nella guida Identità Golose.

Luogo: L’Orso in teglia, viale San Martino, 172, MESSINA, MESSINA, SICILIA

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