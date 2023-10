Riunione operativa nel pomeriggio di giovedì 5 ottobre 2023 al Comune di Canicattini Bagni tra l’Assessore al Randagismo, Ivan Liistro, e l’Associazione A.E.Z.A. Guardia Nazionale Zoofila Ambientale, Distaccamento di Solarino, guidato da Concetto Randieri, riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente, con la quale l’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Paolo Amenta ha sottoscritto un protocollo di collaborazione, in coordinamento con la Polizia Municipale, per il supporto al servizio di salvaguardia ambientale, alle campagne di sensibilizzazione sulle tematiche inerenti l’obbligo di iscrizione all’anagrafe degli animali di affezione, lotta al randagismo e controllo del territorio.

Nel corso dell’incontro si è dato il via alla programmazione degli interventi oggetto della collaborazione, provvedendo, altresì, alla costituzione di una task force composta dalle Guardie Zoofile Ambientali dell’A.E.Z.A. dall’Assessore Ivan Liistro, dal Comandante della Polizia Municipale Giuseppe Casella, dalla Consulente del Sindaco per la lotta al randagismo e la tutela animali, Dott.ssa Enza Oddo, delegata per Canicattini Bagni dell’ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali, e dalla Dirigente del Servizio sanità e Tutale Animali del Comune, Dott.ssa Paola Cappè.

Lotta al randagismo attraverso un controllo costante del centro abitato e del territorio circostante, per verificare la presenza di cani sprovvisti di microcippatura e non registrati all’anagrafe canina, controllare che i cittadini a passeggio con i propri amici a quattro zampe siano in possesso dei materiali previsti per la raccolta delle deiezioni e la disinfettazione.

Non solo, ma i controlli riguarderanno anche gli spazi, le aree pubbliche e a verde, ad iniziare da Piazza Borsellino per prevenire azioni di bullismo tra i ragazzi e il mancato rispetto delle restrizioni che vietano di portare cani e bici in detti spazi per la sicurezza di grandi e piccini, e per un corretto utilizzo e rispetto dei beni comuni.

«Interventi di controllo del territorio da parte delle Guardie Zoofile AEZA, in sintonia con la Polizia Municipale, l’Ufficio Sanità e Tutela animali del Comune, la Consulente del Sindaco e quindi l’Enpa, molto attiva nella nostra città – sottolinea l’Assessore Ivan Liistro – indispensabili per dare una risposta ancora più efficace ed incisiva alla lotta al randagismo e sensibilizzare i cittadini alla microcippatura e alla registrazione all’anagrafe canina di eventuali cani in loro possesso che ne sono sprovvisti. La collaborazione che come Amministrazione abbiamo voluto con le Guardie Zoofile e Ambientali del Distaccamento di Solarino guidato da Concetto Randieri, inoltre, farà da supporto alla Polizia Municipale nel controllo più ampio del nostro territorio, con particolare attenzione agli spazi e le aree pubbliche, ad iniziare da Piazza Borsellino, frequentate da bambini e ragazzi, per prevenire fenomeni come il bullismo, educare ad un maggiore rispetto dei beni comuni, oltre al rispetto delle previste restrizioni. Un lavoro di squadra per cui chiediamo la collaborazione di tutti i cittadini».

