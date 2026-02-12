L’on. Lidia Adorno (M5S) è scesa in piazza a fianco dei lavoratori del lotto 3 della “Ragusa-Catania”, protagonisti di una protesta a Vizzini. “Siamo a fianco dei lavoratori del consorzio “Achates” – ha dichiarato la parlamentare pentastellata – impegnati nella realizzazione del lotto 3 della “Ragusa-Catania”, rimasta ferma a poco più del 3 %.

I lavoratori, come ho avuto modo di ribadire in varie circostanze, non percepiscono gli stipendi da novembre dello scorso anno e, addirittura, le competenze relative alla Cassa edile non vengono versate da ottobre del 2025. A seguito di ciò, vivono in uno stato di forte difficoltà, assieme alle loro famiglie, considerato che devono assolvere ugualmente a tutta una serie di adempimenti, dai mutui alle utenze domestiche.





Noi, come Movimento 5 Stelle, continueremo a restare a loro fianco e a chiedere di farsi carico dell’incresciosa situazione al presidente della Regione che, peraltro, è anche commissario dell’opera in questione, sicuramente strategica dal punto di vista economico e sociale, sia per la provincia di Catania che di Ragusa.

Occorre, altresì, che venga garantito nei tempi più brevi, anzi immediati, il passaggio dei lavoratori dal consorzio “Achates” alla “Cmc Ravenna”, subentrata nell’appalto. Il presidente Schifani – ha concluso l’on. Adorno – acceleri tutti quelli adempimenti burocratici necessari attraverso la presa d’atto di Anas, affinché si possano così velocizzare i passaggi dei lavoratori da un’impresa a un’altra”.

Luogo: Palazzo dei Normanni, PALERMO, PALERMO, SICILIA

