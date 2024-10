Tra gli appuntamenti che ci sentiamo di segnalare, ricordiamo tutti gli eventi che ruotano intorno alla Panini Comics che è un gruppo prestigioso e costituisce una realtà consolidata nell’ambito del Lucca Comics & Games; da anni i loro ospiti rappresentano quanto c’è di più innovativo e sperimentale nell’ambito del fumetto. Per esempio, curano Disney e Marvel, due colossi nell’immaginario collettivo di tutti.

Infatti in occasione dei 90 anni di Paperino, tante sono le sorprese e attività per celebrare degnamente il papero più irascibile, sfortunato e simpatico del mondo.

Il 30 ottobre il direttore di “Topolino”, Alex Bertani, accompagnato dall’art director Andrea Freccero e da Davide Cesarello, accoglieranno i più giovani guidandoli nella tecnica del disegno con quiz, regali e tante sorprese.

Andrea Freccero, famoso copertinista e supervisore artistico di “Topolino”, ha nel corso degli anni segnato per il mondo Disney varie tappe importanti, come la copertina celebrativa del n. 3000 di Topolino e l’incarico di responsabile della collana I Classici di Walt Disney e di Paperinik Appgrade.

11:30 – 12:30 “Paperino 90 Party: Festeggia con la redazione di “Topolino””. Con Alex Bertani Andrea Freccero e da Davide Cesarello. Presso Auditorium di San Romano.

Nel pomeriggio del 30 ottobre, invece, c’è la celebrazione dei trent’anni della Panini Comics al teatro del Giglio. L’evento, vista la rilevanza, comporta prenotazione.

Saranno presenti sul palco Giuseppe Camuncoli, Gabriele Dell’Otto e Leo Ortolani protagonisti indiscussi del settore e molto apprezzati dai giovani lettori.

Giuseppe Camuncoli, disegnatore particolarmente attivo sul mercato anche statunitense, ha realizzato i disegni per la collana The Amazing Spider-Man e per la collana americana The Superior Spider-Man. Attualmente è impegnato sulla nuova collana fumettistica dedicata a Star Wars.

Gabriele Dell’Otto è un noto disegnatore e illustratore dell’universo Marvel. Il suo tratto è inconfondibile e molto ricercato dai collezionisti. Si ricorda un’opera veramente ambiziosa e degna di nota: l’illustrazione per Mondadori della Divina Commedia.

Leo Ortolani, arcinoto fumettista italiano nonché creatore dell’iconico personaggio Rat Man, ha veramente dato tantissimo in termini di creatività e innovazione, ispirandosi alla Marvell, ma rimanendo fedele alla propria vena ironica iconoclasta.

14:00 – 16:00 “I Primi 30 anni di Panini Comics”. Con Giuseppe Camuncoli, Gabriele Dell’Otto e Leo Ortolani. Presso Teatro del Giglio.

Il 31 ottobre consigliamo l’evento “HASBRO – Marvel & Star Wars figures global reveal” presso la sala G. Ingellis.

Si discuterà delle ultime novità Toy dal mondo Star Wars e Marvel con Chris Reiff (Star Wars Toy Designer – Hasbro), Dwight Stall (Marvel Toy Designer – Hasbro), Carmine Di Giandomenico (Marvel Comics Designer – Panini).

Carmine Di Giandomenico, disegnatore di una nuova serie a fumetti del Joker: “The Joker: The Man Who Stopped Laughing”, collabora da più tempo con la Marvel, realizzando tavole straordinarie.

18:00 – 19:00 “HASBRO – Marvel & Star Wars figures global reveal”. Con Carmine di Giandomenico (Marvel Comics Designer – Panini). Presso la sala G. Ingellis

Il 1 novembre c’è l’interessante incontro con l’attesissimo e famosissimo fumettista e sceneggiatore statunitense Jeph Loeb. Loeb è stato vincitore di 4 Eisner Award e 5 Wizard Fan Awards ed in veste di sceneggiatore ha curato come produttore esecutivo le serie televisive Smallville, Lost e Heroes e film come Voglia di vincere e Commando.

17:30 – 19:00 “Supereroi, che diritto avete?”. Con Jeph Loeb. Presso Auditorium di San Romano

Concludiamo le nostre proposte, segnalando gli incontri del 31/10; 01/11; 03/11 con la celebre fumettista giapponese Peach Momoko, una delle protagoniste di fama mondiale della kermesse lucchese. L’artista ipponica ha rivoluzionato il mondo Marvel con il suo tratto delicato e squisitamente elegante. I personaggi rifulgono di un’aura nuova decisamente avveniristica ed estetizzante.

11:30 – 12:30 Women in Comics: Peach Momoko, Sweeney Boo e Mirka Andolfo. Con Peach Momoko, Sweeney Boo e Mirka Andolfo. Presso Chiesa San Giovanni

11:00 – 12:00 “Maxi showcase: Peach Momoko”. Con Peach Momoko. Presso Auditorium di San Romano

10:00 – 11:00 “Ultimate Universe – La nascita di un nuovo Universo Marvel”. con Marco Checchetto, Marco Caselli, Peach Momoko, CB Cebulski mod. Nicola Peruzzi. Presso Chiesa San Giovanni.

Non perdete l’occasione per incontrare artisti internazionali che stanno “ridisegnando” il fumetto.

Romano Pesavento

