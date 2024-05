“Strobo” è il nuovo singolo di Lucia. Il brano della cantautrice siciliana è disponibile in tutti i digital store.

La voce di Lucia abbraccia le sonorità pop – dance ed elettroniche di “Strobo” per regalare all’ascoltatore un viaggio in atmosfere disco anni Novanta rivisitate in chiave moderna 2.0.

Lucia in “Strobo” canta la passione e la disillusione, la voglia di osare e il coraggio di lasciare andare, l’esigenza di entrare in connessione con l’altro e la dissimulata solitudine in piena festa. Mentre uno stroboscopico mondo notturno balla e si diverte, la protagonista di “Strobo” allontana la lusinga di un altro drink, smette di soffrire per il ghosting della persona con cui ha avuto una storia e torna a scegliere le proprie esigenze.

“Mi piace raccontare in musica – dice Lucia – storie di ragazze e donne in rinascita. Perché nonostante le tranvate in faccia che talvolta la vita sentimentale o relazionale può riservarci, noi abbiamo tutto il diritto di non accontentarci, di continuare a sorridere, di leggerezza e di tornare a divertirci e a sentirci libere di scegliere ciò che nel momento presente sentiamo più adeguato al nostro attuale modo d’essere. Smettiamola di versare lacrime per chi fugge in amore o per i subdoli del ghosting. Sono loro ad avere un problema di autostima. Non siamo noi il problema come invece vorrebbero farci credere”.

“Strobo” è firmato dalla stessa Lucia insieme a Laura di Lenola, Carlotta Foddanu e Manuel Finotti.

Accompagna l’uscita del nuovo singolo la pubblicazione, sui canali social dell’artista, del videoclip ufficiale per la regia di Graziano Piazza e le coreografie di Simona Calì.

Lucia nel videoclip di Strobo balla insieme a Simone Coco, Greta Orlando, Roberta Consoli, Maria Ilenia Verdi e Verdiana Grosso.

“Strobo” è il quinto singolo della cantautrice siciliana e approda negli store digitali dopo l’ottimo riscontro di critica registrato da “Sto correndo forte”, brano contro la violenza di genere.

Biografia

Lucia (all’anagrafe Lucia Rizzo) nasce a Catania nel 1999. Cresce attorniata dalla marea di vinili italiani e internazionali che suo padre ama ascoltare e collezionare. S’innamora del musical e vive ogni festival di Sanremo come un appuntamento imperdibile, importante quasi come il Natale. Lucia all’età di 11 anni sale per la prima volta sul palco. L’opportunità di salire sul palco è la stessa Lucia a crearla: organizza un concertino a sorpresa in occasione del 40esimo compleanno della madre. Il talento vocale di Lucia è una gradevolissima sorpresa per chi assiste alla sua esibizione. Così, qualche tempo dopo, spronata anche dai complimenti ricevuti durante i festeggiamenti, la giovanissima Lucia decide di prendere lezioni di canto e pianoforte. Con “Dentro questa casa”, il suo singolo e videoclip di esordio dall’ atmosfera spiccatamente introspettiva, Lucia ha ottenuto ottimo riscontro di critica e di pubblico. Il suo secondo singolo “Britney in Versace” è in programmazione in USA, Canada e Regno Unito. Il brano “Un Posto Piccolissimo” è entrato nella rosa delle canzoni finaliste al Roma Music Festival. Lo scorso inverno la cantautrice ha pubblicato “Sto correndo forte”: canzone contro la violenza di genere. Lucia attualmente sta lavorando al suo primo album.

Crediti: Crediti “Strobo”

Autori: Lucia, Laura di Lenola, Carlotta Foddanu, Manuel Finotti



Compositore: Manuel Finotti

Video e foto: Graziano Piazza, Anthony Piazza

Scenografia: Fabiana Costigliola

Coreografa: Simona Calì

Ballerini: Simone Coco, Greta Orlando, Roberta Consoli, Maria Ilenia Verdi, Verdiana Grosso

Styling: Lucia

Make-up: Simona Spampinato

Parrucchiere: Manuel Zagami

