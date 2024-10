Stamattina, abbiamo donato simbolicamente a tutte le componenti del Senato Accademico il libro dal titolo “Palestina-Israele, storia di un’occupazione” a cura dello storico Ilan Pappè, con il contributo e la prefazione delle associazioni studentesche, tra cui l’Unione degli Universitari.



Emanuele Carlo, Coordinatore dell’UDU Messina e rappresentante degli studenti allo CSASU dichiara:” attraverso questo gesto simbolico ci teniamo a lanciare un appello a tutta la comunità accademica, affinché si faccia una approfondita riflessione sul genocidio in atto da parte dello Stato di Israele contro il popolo palestinese, considerati anche gli ultimi eventi drammatico e la recente estensione del conflitto nel Libano”.



Il Coordinatore dell’UDU aggiunge: “La nostra posizione come UDU è nota: stop agli accordi con le università israeliane, dovremmo tutti prendere posizione contro il genocidio in atto ai danni del popolo palestinese.

Crediamo fermamente che i valori fondanti della comunità accademica debbano essere quelli della promozione della pace, dell’ascolto e della nonviolenza”.

Proprio da questi luoghi dovrebbe partire una coscienza collettiva di solidarietà tra i popoli del mondo e di un dibattito trasversale e democratico in funzione del rispetto dei diritti umani, civili e politici”.

“Proprio per questo era per noi importante portare all’interno del massimo organo di confronto politico della nostra Università questo libro, insieme ad una più ampia rilfessione e sensibilizzazione sul conflitto in corso.

I luoghi del sapere in primis, dovrebbero essere in prima linea per chiedere un cessate il fuoco subito”.





È fondamentale che la storia dell’occupazione del territorio palestinese da parte di Israele, che continua da oltre 70 anni, sia conosciuta e diffusa quanto più possibile; anche per questo riteniamo opportuna la distribuzione del testo, nella speranza che possa essere uno stimolo di discussione e riflessione e che possa portare avanti la consapevolezza e la consocenza delle atrocità che stanno avvenendo e sono avvenute.

Per tutto questo continueremo a scendere in piazza – conclude la nota.





Luogo: UNIME

