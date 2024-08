Anche questa settimana il Luglio Musicale Trapanese raddoppia gli appuntamenti della 76ᵃ Stagione: sabato 31 agosto, a partire dalle ore 19:00, nello spazio antistante la Torre di Ligny, il percussionista trapanese Nino Errera proporrà alcune composizioni originali. “Dialoghi tra mare e vento”, questo il titolo del concerto, attraverso un’accurata selezione dei brani composti da Errera, avrà come unico filo conduttore il “riconnettersi alla propria essenza più profonda attraverso il suono che è in grado di muovere le nostre emozioni”. È l’unione fra uomo e natura, fra i suoi istinti primitivi ed al contempo la sua profondità spirituale”. Durante l’esibizione, Errera utilizzerà diversi strumenti a percussione, oggetti sonori, suoni della natura e live electronics, mostrando anche le diverse e molteplici tecniche che ogni strumento richiede.

Domenica 1° settembre, invece, al Chiostro di San Domenico, a partire dalle ore 21:00, sarà la New Saxophone Orchestra, diretta dal maestro Paolo Morana, a intrattenere il pubblico con il concerto dal titolo “Uno, nessuno, centomila”. Con un repertorio che spazierà da Duke Ellington a George Gershwin, da Irving Berlin a Glenn Miller, da Micheal Jackson a Stevie Wonder, l’orchestra, composta da quattordici elementi, riproporrà brani iconici del jazz e del pop.

«Un successo dopo l’altro, un sold out dopo l’altro» – ha dichiarato il Consigliere delegato Natale Pietrafitta guardando gli esiti dei primi quattro spettacoli che si sono tenuti al Chiostro di San Domenico nelle precedenti settimane. «Si arricchisce di enormi soddisfazioni – continua – il panorama dei risultati di questa 76ᵃ Stagione. Numerosi artisti hanno affollato ed affollano il palcoscenico del Luglio – tantissimi sono stati i trapanesi – e quest’anno, orgogliosamente, siamo riusciti ad offrirlo ad un trapanese d’eccezione, Mauro Carpi. Siamo fieri di averlo ospitato tra gli artisti della 76ma stagione del Teatro più bello di tutti. Vi aspettiamo, come sempre numerosi, agli altri appuntamenti in programma con altri eccellenti artisti».

