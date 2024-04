Tutto pronto al Palazzo Reale di Palermo dove il 29 aprile, organizzato dall’associazione Unidanza, proprio in occasione della “Giornale internazionale della danza”, è in programma il convegno sul tema “Tante idee per un solo fine: evolvere, migliorare, crescere”.



Il convegno si svolgerà nella Sala Rossa Pio La Torre presso la sede dell’Assemblea Regionale Siciliana dove, oltre ai fondatori di Unidanza, Rocco Lo Bianco e Paolo Cianfoni, interverranno il deputato questore dell’Assemblea Regionale Siciliana, Vincenzo Figuccia, il consigliere Comune di Palermo, Sabrina Figuccia, il presidente nazionale Libertas, Andrea Pantano e il presidente Centro regionale sportivo Libertas Sicilia e consulente allo Sport e all’attività sportiva dell’ARS, Giuseppe Mangano.

Parteciperanno inoltre i rappresentanti di diverse associazioni di categoria e di altre realtà presenti sul territorio nazionale. Rocco Lo Bianco presenterà ufficialmente gli intenti di Unidanza mentre Giuseppe Paolo Cianfoni illustrerà nel dettaglio scopi e progettualità che l’associazione si prefigge di seguire. Il convegno, che il 29 aprile commemora la nascita di Jean-Georges Noverre (il più grande coreografo della sua epoca e creatore del balletto moderno), è patrocinato dall’Assemblea Regionale Siciliana e dal Centro nazionale sportivo Libertas.

Il neonato organismo Unidanza ha come principale finalità l’unione di tutte le realtà che sotto forma di associazioni e più in generale denominate organizzazioni collettive, perseguono lo scopo di curare e diffondere la danza in tutte le sue forme. Unidanza si pone, inoltre, quale catalizzatore di esperienze, capacità, talenti e attitudini che abbracciano l’arte della danza, nel rispetto delle sue tradizioni storiche e sociali e di quanti, a vario titolo, operano nel settore, sia da singoli che come aggregazioni, ponendo al centro l’importanza e l’unicità dell’individuo, indipendentemente dal suo status sociale, dal credo religioso o di appartenenza a qualsiasi etnia. Alle 15,30 l’inizio dei lavori.

Luogo: Palazzo Reale, Piazza del Parlamento, 1, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.