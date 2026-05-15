Proseguono gli incontri istituzionali promossi dal delegato territoriale di Palermo dell’U.I.R. – Unione Insigniti Ordine al Merito della Repubblica Italiana APS, Cav. Dott. Nicola Barretta, che nella giornata di ieri si è incontrato con il coordinatore provinciale di Libera Palermo, dott. Carmelo Pollichino.

L’incontro si è svolto in un clima di confronto costruttivo e di collaborazione istituzionale sulle future attività da sviluppare nel territorio palermitano, sui temi della lotta alle mafie, della cultura della legalità, della democrazia e della diffusione dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana. Il Cav. Barretta è stato accompagnato dagli amici sostenitori dell’Uir Pa dott. Fabio Sangiorgio e dott. Antonio Zangara, componente altresì del coordinamento Libera Palermo. In occasione dell’incontro, il Delegato Territoriale U.I.R. di Palermo ha omaggiato il presidente provinciale di Libera Palermo, dott. Carmelo Pollichino, del crest in ceramica dell’Associazione.





“Questo incontro – afferma il cav. Nicola Barretta- rappresenta un passo importante verso una collaborazione stabile e strutturata, orientata alla diffusione della cultura della responsabilità, del rispetto delle istituzioni e della partecipazione attiva della società civile nella lotta contro ogni forma di criminalità organizzata. Ciò serve a trasmettere alle generazioni presenti e future i valori del bene comune, contribuendo alla costruzione di una società libera, democratica e rispettosa della Costituzione”.

Le due associazioni sono impegnate nella cittadinanza attiva e stanno collaborando nel progetto dell’Università diffusa che vedrà la realizzazione di incontri, attività formative e momenti di approfondimento con l’obiettivo di rafforzare la rete territoriale nella promozione della legalità e del senso civico.

Luogo: PALERMO, PALERMO, SICILIA

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