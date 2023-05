Mercoledì 24 maggio, presso la Chiesa di Sant’Antonio Abate (Palazzo Chiaramonte – Steri) in Piazza Marina, l’Università di Palermo ufficializzerà un importante accordo con la Beijing Zhongyikun Technology Training Co. Ltd, società cinese specializzata nella promozione culturale e accademica tra la Cina e gli altri Paesi.

In occasione dell’incontro verranno presentate le politiche di internazionalizzazione dell’offerta formativa dell’Università degli Studi di Palermo in Cina.

Ad introdurre i lavori sarà il Rettore Prof. Massimo Midiri e sono previsti gli interventi del Prof. Fabio Mazzola, Prorettore alla didattica e all’internazionalizzazione, del Prof. Salvatore Casabona, Delegato del Rettore alla internazionalizzazione, alla mobilità incoming e alla cooperazione internazionale con i Paesi asiatici, del Prof. Angelo Mineo, Direttore del Dipartimento SEAS e del Prof. Stefano De Cantis, Delegato del Rettore alla internazionalizzazione e alla mobilità con i Paesi Extra-Europei.

Sarà presente il Dr. Wang Yuntao, CEO della Beijing Zhongyikun Technology Training Co. Ltd. accompagnato dai rappresentanti di w.academy, business school che si occupa di formazione manageriale e che svolge un ruolo di ponte per l’internazionalizzazione e le corporate academy.

A rappresentare w.academy, che ha favorito l’accordo, interverranno il Dr. Giulio Guidi e il Dr. Matteo Bartoloni, rispettivamente CEO e Direttore Career Department della business school.

Grazie a questo accordo, la Beijing Zhongyikun Technology Training Co. Ltd. promuoverà l’Università di Palermo in Cina con l’obiettivo di reclutare studenti cinesi e permetterà all’Università di Palermo di stringere degli accordi strategici con prestigiose Università in Cina con l’obiettivo di organizzare programmi di studio e di scambio internazionale rivolti sia a studenti sia a docenti e ricercatori.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.