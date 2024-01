Nei giorni 12, 13 e 14 gennaio e poi anche 19, 20 e 21 gennaio 2024 sarà possibile visitare, gratuitamente, “Mondo Sposi” la manifestazione organizzata da Mediexpo che presenterà le ultime tendenze 2024/2025 in fatto di cerimonie e matrimoni.

Aziende specializzate nel settore del wedding offriranno ai futuri sposi una panoramica completa ed attuale di tutto ciò che occorre per il loro giorno più bello. Saranno presentate in anteprima le nuove collezioni sartoriali e gli ultimi trend di tendenza. Tra gli stand sarà possibile ammirare gli abiti da sposa e sposo più belli, ma anche abiti da cerimonia per gli invitati, addobbi floreali, trucco e acconciature, bomboniere e partecipazioni, location per il ricevimento, fotografia e video, fedi e gioielli, tutti i servizi per gli sposi. E ancora complessi artistici e musicali, noleggi di auto all’ultima moda o d’epoca, e agenzie di viaggio che proporranno le migliori mete per la tanto attesa luna di miele.

I futuri sposi potranno avvalersi dell’esperienza e della professionalità di numerosi wedding planner che sapranno guidare i giovani nell’organizzazione del loro giono più bello. E accanto alle aree espositive, saranno allestiti spazi dedicati a eventi collaterali, legati al mondo del wedding.







Un traguardo sognato e tanto desiderato, che molti vogliono festeggiare in grande stile, è anche l’arrivo della maggiore età. Anche quel giorno può essere indimenticabile se ci si affida agli esperti del settore. Anche loro saranno presenti alla Fiera del PalaGiotto. I 18 anni del resto sono il primo grande salto per diventare adulti e vanno celebrati nel modo migliore per sottolineare l’importanza dell’occasione. All’interno della Fiera la rassegna Il mio primo 18esimo.

Ingresso gratuito – Venerdì e domenica dalle 16 alle 23

Sabato dalle 16 alle 24

Info Mediexpo tel. 3315895050

Addetta stampa Anna Cane

Giornalista tessera Odg Sicilia n° 161788

tel. 392.2591977 – annacanerta@gmail.com

Luogo: PalaGiotto, PIAZZA CHINNICI, 1, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 12/01/2024

Data Fine: 21/01/2024

Ora: 16:00

Artista: Mondo Sposi

Prezzo: 0.00

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.