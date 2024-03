Rimini, 2 Marzo – In una cerimonia che si è tenuta sotto la suggestiva Cupola Lorenzo Cagnoni – Innovation Square della Fiera di Rimini, MACS SRL, società di ingegneria integrata e start-up innovativa, con sede a Palermo, ha ricevuto il prestigioso “Premio Lorenzo Cagnoni per l’innovazione” in qualità di “Start-Up Innovativa 2024”. Questo riconoscimento è stato attribuito a MACS per il suo impegno e contributo significativo nel campo delle energie rinnovabili e della transizione energetica.





Il premio, assegnato nell’ambito di KEY – The Energy Transition Expo, mira a valorizzare le realtà che si distinguono per lo sviluppo di prodotti e servizi all’avanguardia nel settore dell’energia sostenibile. MACS si è imposta tra numerose candidature grazie al suo approccio innovativo e alla realizzazione di progetti che mirano a una gestione efficiente dell’energia.





La start-up, con un team giovane e dinamico composto da quindici professionisti tra ingegneri e architetti, ha dimostrato un forte impegno verso l’innovazione, la sostenibilità e la transizione energetica di Enti Pubblici e Privati. La loro dedizione è evidenziata dal progetto MIMED (MACS Innovation Monitoring Energy Data), un protocollo gestionale che utilizza la tecnologia blockchain per garantire la correttezza, la trasmissione e l’archiviazione dei dati energetici.





“Il “Premio Lorenzo Cagnoni per l’innovazione” rappresenta non solo un riconoscimento del valore e del potenziale di MACS nel panorama dell’efficienza energetica, ma anche un incentivo a continuare sulla strada dell’innovazione per un futuro più sostenibile” afferma Mirco Alvano, (FOUNDER e CEO MACS Srl).

