Una tre giorni di riflessione, natura e divertimento in cui San Mauro Castelverde diventa capitale dell’outdoor siciliano

● talk dedicati al turismo lento e sostenibile come opportunità per rilanciare le aree interne

● zip-line, altalena gigante più alta d’Europa, escursione in gommone nelle gole di Tiberio e tante altre offerte di turismo naturalistico adrenalinico

Un viaggio tra le acque di un canyon formatosi 150 milioni di anni fa. Percorsi a piedi tra un patrimonio di biodiversità unico nel Mediterraneo. Senza dimenticare le emozioni di una delle zip-line più lunghe d’Italia. Le Madonie sono un vero e proprio paradiso per gli appassionati della natura, della sostenibilità e dell’adrenalina.





Per tre giorni, San Mauro Castelverde (PA) diventa la capitale dell’outdoor siciliano per mostrare le bellezze e le potenzialità del territorio madonita. Turismo lento ed esperienziale e rilancio delle aree interne sono i temi principali del Madonie Outdoor Fest 2026, l’evento organizzato dal 15 al 17 maggio 2026 dall’agenzia MTS (Madonie Travel Service) grazie al sostegno del comune di San Mauro Castelverde e il finanziamento del bando Borgo Vivo del PNRR.





UN PROGRAMMA TRA RIFLESSIONE ED ESPERIENZE

Tre giornate dove i talk tematici condotti da Elisa Donatini, giornalista e volto tv di Sportitalia, si alterneranno ad escursioni e dimostrazioni pratiche delle proposte offerte dal territorio. L’evento si aprirà il 15 pomeriggio con un convegno istituzionale dal titolo “San Mauro Castelverde e le Madonie: tra accessibilità e turismo lento, sviluppo dell’outdoor tra natura e adrenalina per la montagna del futuro”. Riunite a un tavolo istituzioni, associazioni e operatori locali dialogheranno insieme sulle opportunità dell’area delle Madonie per il turismo nazionale e internazionale.

I giorni 16-17 sono quelli più immersivi, dedicati ad attrazioni, talk, spazio expo operatori e food truck. L’offerta è vasta soprattutto per gli amanti dell’adrenalina. Oltre a salire sull’altalena gigante (la più grande d’Europa) o lanciarsi nel vuoto con la zip-line di San Mauro (lunga 1.650 metri e con 260 di dislivello) si organizzeranno, infatti, diverse escursioni tra cui il giro in gommone tra le Gole di Tiberio, sito Geopark riconosciuto dall’Unesco. E poi escursioni a cavallo, quad e percorsi e-bike per chi alla natura vuole abbinare anche un po’ di sport.





Attenzione anche all’offerta inclusiva: sono previste escursioni con l’utilizzo della Joëlette, una speciale carrozzella fuoristrada a ruota unica che consente anche a persone con mobilità ridotta di partecipare, grazie al supporto di accompagnatori. Un’iniziativa che nasce dalla convinzione che la natura debba essere accessibile a tutti.

Sarà un evento pronto ad accogliere un pubblico variegato di sportivi, famiglie e appassionati della natura, che potranno godersi anche le specialità madonite grazie agli stand allestiti nei giorni 16 e 17. Domenica sono inoltre previste, a cura della Pro Loco, visite guidate per scoprire il borgo di San Mauro Castelverde. Nell’ultimo giorno si festeggerà la fine del festival con aperitivo e dj set nel pomeriggio.





GLI ORGANIZZATORI

“Il nostro territorio offre tantissime possibilità soprattutto per chi ama la natura, e cerca una tranquillità che non tutte le mete blasonate della Sicilia garantiscono – spiega il sindaco Giuseppe Minutilla – visitare le Madonie vuol dire immergersi nella natura ma anche nella storia, perché tra cammini, percorsi trekking e attrazioni adrenaliniche, ci sono borghi ricchi di opere d’arte e capaci di un’accoglienza autentica e genuina. Come comunità di San Mauro Castelverde siamo fieri di portare questo messaggio. Il festival è solo la prima tappa di un percorso per diventare un punto di riferimento per il turismo lento dell’isola. In questi giorni vogliamo fare due cose: ragionare sulle strategie per rilanciare borghi come il nostro e divertirci insieme in una giornata all’aria aperta con le diverse esperienze che abbiamo preparato per i visitatori all’insegna delle bellezze naturalistiche e dell’adrenalina”.





La logistica e l’organizzazione sono fondamentali in un territorio così ricco ma anche così isolato. MTS è un’agenzia turistica madonita, che permette di abbattere gli ostacoli legati alla mobilità isolana, organizzando tour che collegano l’intera regione e non solo.

“Conosciamo benissimo le difficoltà di operare in un entroterra dove spesso mancano i servizi – dichiara Francesco Ippolito, fondatore dell’agenzia – noi non ci arrendiamo perché di questo entroterra siamo innamorati e vogliamo giocarci le nostre carte. Chi viene qui dalla città, deve fermare l’orologio e aprire gli occhi per contemplare la natura. C’è una Sicilia meno conosciuta e famosa dove però puoi percorrere itinerari unici, tra il mare e la montagna. Chi vede questi luoghi e conosce la nostra accoglienza non vede l’ora di tornare. Il festival è un’occasione per mostrare la nostra offerta, ma anche un’opportunità per capire come migliorare il nostro lavoro”.

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