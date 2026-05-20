Nella Sala Consiliare del Comune di Petralia Sottana, alla presenza del sindaco Pietro Polito, si è svolto l’incontro promosso dal Madonie UNESCO Global Geopark dedicato alla consegna dei tesserini ai selecontrollori impegnati nelle attività di gestione faunistica del territorio del Parco.

Nel corso dell’incontro sono stati consegnati i tesserini operativi ai selecontrollori, illustrando contestualmente le modalità operative delle prossime sessioni di controllo e le più recenti raccomandazioni tecnico-procedurali.



“Oggi consolidiamo un percorso importante per la tutela dell’ecosistema madonita – ha dichiarato il presidente del Parco delle Madonie Giuseppe Ferrarello -attraverso un lavoro sinergico che mette insieme competenze scientifiche, istituzioni, operatori del territorio e forze dello Stato. Desidero esprimere il mio più sentito ringraziamento al sindaco Pietro Polito per l’accoglienza istituzionale, al nostro funzionario Sandro Scelfo, RUP dei due Piani di Gestione, ad Egidio Mallia, referente tecnico scientifico, a Ciro Pedrotti, Capo IRF Palermo è componente Comitato Esecutivo dell’ente, e a Giovanni Misseri del Dipartimento Sviluppo Rurale. A tutti i selecontrollori va la gratitudine dell’Ente per il senso di responsabilità e il servizio reso alla comunità e alla salvaguardia del patrimonio ambientale delle Madonie”.



I selecontrollori sono operatori appositamente formati e abilitati dall’Ente Parco per collaborare alle attività di gestione e controllo delle popolazioni di suidi e daini presenti nell’area protetta. Il loro compito si inserisce nell’attuazione dei Piani di gestione faunistica predisposti per garantire la tutela della biodiversità, mitigare i conflitti con le attività agricole e antropiche, nonché prevenire rischi per la salute e la sicurezza pubblica.

Luogo: Aula Consiliare Petralia Sottana

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