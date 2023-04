“A Partinico, vicino Palermo, il consiglio di istituto del liceo scientifico decide di intitolare la scuola a Peppino Impastato e a sua madre Felicia. La reazione feroce a questa scelta da parte del consiglio comunale e dell’amministrazione appare allarmante. Al netto del giudizio storico sul Savarino, a cui è intitolato il liceo scientifico, che ricordiamo tra le altre cose come sottoscrittore del manifesto sulla razza, il punto più preoccupante pare essere la volontà di dimenticare la mafia, le sue vittime, gli orrori, il sangue versato. Una dinamica che ricorda da vicino anni bui per questa terra. Si cerca soprattutto di far dimenticare la pervasività della mafia nella cosa pubblica. Proprio in un territorio dove – lo ricordano le inchieste su Petrosino, Campobello di Mazara, la sentenza su Ruggirello – ancora forte è la capacità della mafia di indirizzare consenso politico. Ringraziamo il consigliere comunale del pd di Partinico, Anzelmo, per aver difeso la proposta di nuova intitolazione del plesso scolastico. Saremo accanto a lui, al consiglio di istituto e a tutte le forze democratiche impegnate in una battaglia non solo di memoria ma di stringente attualità”. Lo dichiarano Rosario Filoramo, segretario provinciale del Pd di Palermo e Sergio Lima, della direzione nazionale Pd e componente della segreteria regionale del Pd Sicilia.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.