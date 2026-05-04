L’8 Maggio, in occasione della Giornata mondiale della Talassemia, prende il via il “Maggio della talassemia, un mese di iniziative dedicate all’informazione, alla sensibilizzazione e alla raccolta fondi promossa dalla Fondazione Franco e Piera Cutino. Un calendario ricco di appuntamenti che coinvolge pazienti, medici e anche cittadini con l’obiettivo di offrire varie informazioni su una malattia rara del sangue e sostenere la ricerca scientifica.

Ad aprire le attività è il lancio della campagna per il 5×1000 che quest’anno ha come campagna testimonial la cantante Carmen Consoli, da sempre sensibile ai temi sociali. Nel video della campagna, l’artista invita a compiere un gesto semplice ma importante, ossia destinare il proprio 5×1000 alla Fondazione Cutino, inserendo il codice fiscale 972 041 90827 nella dichiarazione dei redditi. Un contributo che non comporta alcun costo per il contribuente ma che può fare la differenza per il finanziamento della ricerca e delle attività di assistenza.

Tra le iniziative principali tornano i Thalassemia Talk, cinque incontri online trasmessi sulle pagine di Facebook e Youtube della Fondazione, con appuntamento ogni venerdì e con un doppio incontro il 29 Maggio alle ore 18:30. Durante questi incontri medici e pazienti affronteranno una questione importante sul miglioramento della cura. Il format viene ideato e curato da Sergio Mangano, responsabile Comunicazione della Fondazione, con il contributo delle aziende farmaceutiche Avanzanite e Vertex, tutto ciò rappresenta anche uno spazio dedicato per affrontare aspetti delicati legati alla questione della malattia.

Secondo il calendario, proseguono anche altri due appuntamenti, il 21 Maggio a Palermo si terrà un incontro dedicato ai lasciti solidali, una forma di donazione sempre più rilevante per sostenere progetti di ricerca e assistenza sostenuta dallo showman Rosario Fiorello e dai commercialisti siciliani. Il 23 Maggio, invece, l’attenzione si sposterà a Roma, presso il Centro Congressi iCavour, dove si svolgerà la seconda edizione di “Opportunità e rischi del cambiamento”, nel corso dell’intera giornata medici e pazienti di vari centri di talassemia affronteranno l’adattamento alle nuove terapie e il cambiamento delle abitudini di cura.

A sottolineare l’importanza di questo momento, è il Presidente della Fondazione Aurelio Maggio che evidenzia come la ricerca sulla talassemia e su altre malattie ematologiche rare stia vivendo una fase decisiva. Le innovazioni, in particolare la terapia genica, aprono prospettive concrete di una guarigione definitiva.

Fondata nel 2005, la Fondazione Cutino è riconosciuta dal Ministero dell’Università e della Ricerca come ente di ricerca e opera con l’obiettivo di migliorare la qualità di vita dei pazienti affetti da malattie ematologiche rare. Le sue attività spaziano dalla promozione di campagne informative e incontri educativi alla realizzazione di progetti di assistenza medica, in collaborazione con l’Unità di Ematologia e Malattie Rare degli Ospedali Riuniti “Villa Sofia Cervello” di Palermo. La Fondazione sostiene inoltre importanti progetti scientifici attraverso l’Unità di Ricerca Piera Cutino.

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