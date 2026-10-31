Sarà Irene Maiorino, volto di Lila nella quarta stagione de “L’amica geniale” (2024), la giurata più attesa della 25esima edizione di Magma – mostra di cinema breve, dal 2 al 7 novembre tra Catania e Acireale. Protagonista di “Portobello” di Marco Bellocchio, serie premiata nel 2026 con il Nastro d’Argento, l’attrice siede nella giuria del Concorso internazionale con quattro professionisti del cinema indipendente.





Tra i nomi di punta di quest’anno – partecipante, non giurato – c’è anche Guido Chiesa, che sarà presente ad Acireale per presentare l’anteprima italiana di “Il guasto”, il suo cortometraggio in concorso. Regista e sceneggiatore, ha firmato, solo per citare alcuni dei suoi lavori più famosi, “Il partigiano Johnny” (2000), “Lavorare con lentezza” (2004) e la miniserie Sky “Quo vadis, baby?”, ideata da Gabriele Salvatores.





Con Maiorino avranno modo di vedere i film e valutarli gli altri giurati: Stefano Savio, operatore culturale e distributore, dal 2007 a Lisbona, dove ha collaborato con la Cinemateca Portuguesa e dal 2008 presiede l’associazione “Il sorpasso”, che organizza la Festa do Cinema Italiano; la produttrice Fabiana Balsamo di Incipit Film (Udine), dietro “Family Therapy” di Sonja Prosenc, passato al Tribeca, e “Sanremo” di Miroslav Mandić, in concorso a Tallinn Black Nights; il produttore Luca Cabriolu, che con Andrea Di Blasio ha fondato Ombre Rosse Film Production e ha firmato “Panopticon” di George Sikharulidze; Giulia Moretti, responsabile della produzione di I Wonder Pictures, con un passato in ZaLab e in Avventurosa.





La parte più importante del festival, presentata ieri al Comune di Acireale alla presenza del sindaco Roberto Barbagallo, si apre lunedì 2 novembre alle 21 al Cinema King di Catania con “Insula – Impressioni di Sicilia”, la sezione dedicata ai corti di registi siciliani o ambientati in Sicilia: sei cortometraggi presentati da registi e membri del cast tecnico. Il 3 novembre alle 11,30, nell’aula Magna dell’Accademia di Belle Arti (via Franchetti 5), è la volta di “Eksperimenta”, nata nel 2022 per rilanciare tra gli allievi la ricerca audiovisiva e avvicinarli ai percorsi creativi, produttivi e distributivi dei festival. I docenti Alessandro Aiello, Alessandro De Filippo e Carlo Lo Giudice dialogano con Giulia Iannello, project manager di Magma: i lavori degli studenti saranno messi a confronto con quelli di autori internazionali.





Si passa poi al Margherita Multisala di Acireale per il Concorso Internazionale, il 5, il 6 e il 7 novembre alle 20,30. Il 7 è la serata dedicata alla visione dell’ultimo blocco di cortometraggi e alla premiazione. Saranno assegnati il premio Lorenzo Vecchio al miglior corto, il Premio del pubblico, eventuali menzioni speciali, il Premio Amc al miglior montaggio, il Libere Visioni (assegnato da una giuria di detenuti delle case circondariali di Piazza Armerina e Augusta) e il premio Nuovi sguardi (scelto dagli studenti dell’Università di Catania).





Magma è realizzato dall’associazione culturale Scarti, in collaborazione con il Comune di Acireale e grazie al sostegno della Regione Siciliana, Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo – Sicilia Film Commission e della Camera di Commercio Sud Est Sicilia. Dal 2025 Magma ha anche il sostegno del MiC (Ministero della Cultura) e di SIAE, nell’ambito del programma “Per chi crea”.





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