Risate assicurate, al Cineteatro Colosseum di Palermo, con la commedia di Orazio Bottiglieri “Malato x giusta causa”.

Appuntamento domenica 20 settembre, alle 18, in via Guido Rossa, 7 (Bonagia).

Una donna, stanca dal continuo comportamento lamentoso e seccante del marito che sbraita continuamente, cerca di farlo ammorbidire inventandosi che le sue ultime analisi non siano andate bene e che anzi lui abbia una malattia terminale.





Il piano naturalmente è orchestrato dalla perfida suocera che, insieme alla figlia, alla vicina di casa e al portiere, proveranno a rendere l’uomo il più docile e amorevole possibile, ma ahimè le cose prenderanno una piega ben diversa da quello che speravano.

Una commedia dolcemente umana, che attraverso la comicità, racconta la fragilità dell’essere umano.

Sul palco Orazio Bottiglieri, Elena Sparacino, Giovanna Carrozza, Claudio Petrì e Mariella Lo Verde.

Ingresso euro: intero 12,00 – ridotto 10,00

Per info e prenotazioni, basta chiamare il numero 3926393204

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