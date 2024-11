L’intervento della deputata regionale nel corso della seduta d’Aula a Sala d’Ercole.

“Chiediamo al Governo regionale un intervento deciso e tempestivo a supporto dei territori della Sicilia orientale che oggi sono stati colpiti dal maltempo. Nelle more esprimiamo solidarietà e vicinanza a tutti i cittadini che hanno vissuto attimi di paura o che hanno subìto danni a causa della violenza delle precipitazioni che si sono abbattute con particolare veemenza nell’Acese, in provincia di Catania, e nel Siracusano”.

A dirlo è Jose Marano, deputata regionale M5s, intervenendo nel corso della seduta d’Aula a Sala d’Ercole.

“Per fortuna – prosegue la parlamentare regionale – oggi non siamo qui a piangere vittime. Ciò non toglie che le immagini della pioggia incessante che ha flagellato soprattutto Linguaglossa, Torre Archirafi, Riposto, Giarre, Acireale e Aci Sant’Antonio e anche la provincia aretusea sono da brividi: cittadini in difficoltà, persone intrappolate nelle auto, strade come fiumi in piena. Auspichiamo che con l’opportuno supporto si torni in tempi brevi ad una situazione di normalità”.





Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.