Sono trascorsi diversi giorni da quando il Sindaco di Messina ha annunciato di voler fare chiarezza sulle assunzioni avvenute dopo il 30 aprile, potenzialmente invalidate per mancanza dei necessari provvedimenti finanziari che hanno portato al commissariamento del Comune.

Il M5S, nel suo ruolo di opposizione attenta, ritiene importante che i cittadini siano informati sull’esito di tali accertamenti. Chiediamo pertanto al Sindaco di fornire dettagli sulla procedura seguita e di chiarire eventuali responsabilità riguardo a questa situazione, che potrebbe aver creato aspettative in alcuni lavoratori.

Data la natura finanziaria della questione, riteniamo che il Sindaco, con la sua esperienza in materia, sia la figura più adatta a spiegare quando si sia verificato l’errore e quali siano state le circostanze.

Abbiamo appreso che la responsabile del servizio preposto alle assunzioni è stata trasferita alla Seconda Circoscrizione. Chiediamo chiarimenti su questa decisione e sulle sue motivazioni.

In particolare, vorremmo conoscere chi ha autorizzato le assunzioni dopo il 30 aprile, nonostante le restrizioni finanziarie in vigore, e quali azioni verranno intraprese a riguardo; se e quando verrà riconsiderato il trasferimento della Direttrice di Sezione Amministrativa, il cui ruolo prevedeva la verifica della regolarità amministrativa, ma non necessariamente quella finanziaria.

Signor Sindaco, confidiamo nella sua trasparenza e nella sua volontà di fornire risposte chiare ai cittadini di Messina e ai lavoratori coinvolti su questa importante questione.





