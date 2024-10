Una foto al proprio cane per supportare l’installazione di un nuovo servizio per gli animali in galleria e un “Dog show” finale che regalerà svago e bellezza non solo ai partecipanti, ma anche al pubblico. Si chiude, domenica 6 ottobre, “Manco i cani – L’amore è una cosa seria”, l’iniziativa organizzata dal centro commerciale Conca d’Oro, col patrocinio di Endas Sicilia, guidata dal presidente regionale Germano Bondì, e del Comune di Palermo con la partnership di Zoo Service.

L’evento, partito il 27 settembre, ha già visto protagonisti numerosi cani che si sono messi in posa, nella postazione allestita all’interno della galleria di via Lanza di Scalea, per uno scatto poi pubblicato su Facebook dai proprietari, come commento al post dedicato sui social dal Conca d’Oro. Più foto arriveranno, più facile sarà realizzare, con l’apprezzamento del pubblico, i punti di ristoro acqua per i cani, come nuovo servizio per la clientela.

Sabato 5 ottobre, dalle 9.30 alle 12.30, in piazza Eventi saranno presenti punti informativi del Comune di Palermo con la polizia municipale unità Cinofila e dell’Asp per informare e soprattutto fornire gratuitamente il microchip ai cani di tutti i visitatori del centro. Il momento clou è in programma il 6 ottobre, a partire dalle 16, sempre in piazza Eventi. Lì si svolgerà il “Dog show” con una mostra amatoriale canina, giochi, prove di agility e sfilata di bellezza per cani di tutte le razze e meticci. Unico requisito obbligatorio: avere il microchip. Per partecipare è possibile iscriversi gratuitamente fino alle 13 di domenica all’info point del centro commerciale.

Coinvolte anche associazioni cinofile che oltre a essere presenti alla manifestazione collaboreranno per rilanciare nei prossimi mesi la fruizione dell’Area Dog esterna del centro commerciale. Tra queste anche l’Acs Rescue Dog, associazione cani da salvataggio, affiliata ad Endas Sicilia, presieduta da Alessandro Montes, che con le proprie unità cinofile presta attività di soccorso e di controllo lungo la costa nord di Palermo. “I nostri istruttori e addestratrori – spiega Montes – mostreranno al pubblico le capacità dei cani nello svolgere attività sportive ed inoltre si confronteranno con l’utenza per trasmettere l’importanza di una opportuna educazione dei cani, capace di consentirgli un corretto equilibrio e capacità di vivere in un contesto urbano sociale moderno”.

“L’iniziativa supera la mera occasione ludica ed è stata pensata per legare e promuovere la positività e la testimonianza di questo speciale legame d’affetto con l’importanza di dotare gli animali del microchip”, dichiara Devis Di Cioccio, direttore del centro commerciale Conca d’Oro.

