Un’altra battaglia segnata come vittoria per il Movimento del Popolo Siciliano, guidato da Tony Guarino. Durante la manifestazione del 27 gennaio scorso, una delegazione del movimento è stata ricevuta dal capo di gabinetto Sammartano, a cui sono state presentate le criticità legate al ritardo dell’Avviso 20, fermo da circa un anno. Il blocco della piattaforma, che riguarda i corsi di formazione destinati ai percettori di SFL e ADI, è stato definito dal movimento come “un ostacolo inaccettabile per migliaia di cittadini in attesa di opportunità concrete”.

Guarino e la sua delegazione hanno richiesto l’immediata riattivazione della piattaforma, sottolineando come il protrarsi dello stallo stia aggravando una situazione sociale già complessa.





La proposta della cooperativa sociale

Nel corso dell’incontro, oltre alla questione dell’Avviso 20, il movimento ha presentato anche una proposta strutturale: l’apertura di una cooperativa sociale in grado di creare lavoro sul territorio palermitano e offrire supporto alle partecipate locali. Una proposta che, secondo il movimento, potrebbe rappresentare una risposta concreta alla disoccupazione e al disagio sociale. Al momento, però, si è ancora in attesa di un riscontro ufficiale da parte delle istituzioni regionali.





Le dichiarazioni di Tony Guarino

Tony Guarino ha descritto la situazione siciliana come “drammatica e segnata da un forte abbandono sociale”, evidenziando come molte famiglie si trovino in condizioni di seria difficoltà.

«Ho fatto presente al capo di gabinetto – ha dichiarato – che non mi fermerò finché le nostre tre richieste non verranno attivate a favore del popolo. Parliamo di padri e madri di famiglia che vivono una condizione di abbandono sociale e che meritano risposte immediate».





Una mobilitazione che continua

Il Movimento del Popolo Siciliano ha ribadito che questa non è una vittoria da celebrare, ma un diritto civico e civile che deve essere garantito. Il movimento ha annunciato che continuerà a lavorare su più fronti, mantenendo alta l’attenzione sui problemi del territorio e opponendosi a ogni forma di sopruso istituzionale.

«Saremo sempre presenti e vigili – afferma il movimento – al servizio del popolo e contro ogni ingiustizia».

Luogo: Presidenza regione Siciliana , Piazza indipendenza , 100, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.