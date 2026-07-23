Accolgo con grande soddisfazione l’approvazione, da parte della Giunta comunale, dei progetti di manutenzione straordinaria delle strade e dei marciapiedi che interessano anche la Seconda Circoscrizione.

Desidero rivolgere un sincero ringraziamento al Sindaco Roberto Lagalla, all’intera Giunta comunale e all’Assessore ai Lavori Pubblici Totò Orlando per l’attenzione concreta e costante che stanno dimostrando nei confronti del nostro territorio.





Il primo progetto approvato, che riguarda la Seconda Circoscrizione, rappresenta un ulteriore tassello di un programma di investimenti che punta a restituire sicurezza, decoro e una migliore qualità della vita ai cittadini attraverso interventi programmati di manutenzione di strade e marciapiedi. L’Amministrazione comunale ha infatti scelto di superare la logica delle riparazioni occasionali, puntando su una pianificazione strutturata degli interventi sull’intero territorio cittadino.

La Seconda Circoscrizione sta beneficiando, fin dall’inizio di questa consiliatura, di una particolare attenzione da parte dell’Amministrazione Lagalla. Basti pensare agli importanti interventi già avviati e in corso sulla Costa Sud, al completo rifacimento dell’impianto di pubblica illuminazione lungo via Messina Marine e nelle aree limitrofe, agli investimenti destinati alla riqualificazione urbana, ai lavori sulla rete viaria e alle numerose opere pubbliche programmate per migliorare sicurezza, vivibilità e servizi per i cittadini.





Questi risultati dimostrano che, quando esiste una visione amministrativa chiara e una programmazione seria, le periferie non vengono più considerate marginali, ma diventano protagoniste di un percorso di rilancio.

Come Consigliere della Seconda Circoscrizione continuerò a collaborare con spirito costruttivo con l’Amministrazione comunale, rappresentando le esigenze dei cittadini e lavorando affinché nuovi interventi possano essere finanziati e realizzati nel nostro territorio.

Sono certo che quanto fatto fino ad oggi rappresenti soltanto una parte del percorso già intrapreso. I numerosi investimenti già realizzati e quelli programmati per i prossimi mesi confermano la volontà dell’Amministrazione di continuare a investire sulla Seconda Circoscrizione, restituendo dignità, sicurezza e nuove opportunità a quartieri che per troppo tempo hanno atteso risposte concrete.

I fatti, ancora una volta, dimostrano che la strada intrapresa è quella giusta.

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