Agosto mese delle vacanze e il gruppo Gruppo Mangia’s lo celebra con un grande omaggio alla Sicilia. Arte, storia, benessere, musica e vino saranno protagonisti dei tre appuntamenti in programma dal 3 al 5 agosto a Favignana, con Maravigghia Sicily, a Selinunte, con WineSicily e a Brucoli con il concerto di Daria Biancardi. Si inizia già domani, 3 agosto, al Favignana Mangia’s Resort di Punta Fànfalo, con il format “Maravigghia Sicily”. Un fine settimana dedicato all’arte, alla cultura, ma anche al wellness. Aperitivi al tramonto, cene sotto le stelle, dj set fino a domenica sera. Ma anche lezioni di yoga con gli allenatori della Nike, sabato e domenica mattina. E ancora, esperienze culturali alla scoperta del territorio, con la visita all’ex stabilimento Florio in programma sabato 4 agosto e, a seguire, il dinner party al museo ristorante Camparia. Prevista anche la possibilità di prenotare delle visite in barca alla scoperta delle Eolie.

Il 4 agosto, al Selinunte Mangia’s Resort di contrada Belice di mare, si celebra il vino siciliano. Wine Sicily è un’esperienza autentica alla scoperta delle migliori aziende vitivinicole siciliane. Vini da assaporare in pieno relax in un’oasi circondata da infinite distese di vigneti, palme e ulivi, a pochi passi dal Parco Archeologico di Selinunte e dalla riserva naturale della foce del fiume Belice. La presenza di esperti sommelier garantirà una guida affidabile all’approccio al vino. Ideale per coloro che non sono esperti, ma non vogliono negarsi il piacere di assaporare un buon calice e essere in grado di capirlo e accostarlo a piatti e ricette. Il primo approccio al vino coinvolge ovviamente i sensi: il vino va assaporato, annusato e “respirato”. Pertanto, l’obiettivo sarà comprendere attraverso i sensi gli elementi. Secondo step: saper identificare la giusta temperatura con cui servire e degustare il vino. La temperatura altera i sapori e la morbidezza del vino. Si passa poi alla scelta del giusto calice in base alla tipologia di vino che si serve o si degusta. Il calice deve contenere in modo adeguato ciò che si deve assaporare, così da poter gustare al meglio i sapori e gli aromi del vino. L’ultimo passaggio di questa wine experience sarà dedicato agli abbinamenti: capire come accompagnare un buon vino ad una buona portata. È prevista la degustazione di 5 referenze proposte dall’azienda agricola biologica “Salvatore Tamburello” in abbinamento con finger food siciliani. L’azienda si trova in Sicilia occidentale, più precisamente a Poggioreale in provincia di Trapani. Qui, a 200 metri sul livello del mare vengono coltivate uve Nero d’Avola, Grillo, Catarratto, Trebbiano e anche uliveti Nocellara del Belice.

Ultimo appuntamento di questa prima settimana di agosto nei Resort del gruppo Mangia’s è il concerto di Daria Bignardi a Brucoli, in provincia di Siracusa, in programma la sera di sabato 5 agosto. La cantante palermitana, dalla voce inconfondibile e dalla presenza scenica dirompente, grazie alla quale ha conquistato anche il pubblico televisivo, proporrà il meglio del suo repertorio, fra black music, soul, funk e rhythm’n’blues.

