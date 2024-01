Nella serata di ieri, in cui la formazione di calcio degli “Scricchioli d’oro”, battendo la formazione “Avanti Tutta Gr Bianco” con un tondo 10 a 2, ha proseguito la propria marcia trionfale nel campionato Esordienti, il presidente della Nazionale del Mediterraneo, Vincenzo Lipari ha consegnato il premio alla carriera al fotoreporter José Luis Ledesma.

Il professionista argentino, che negli anni Settanta a Buenos Aires ha avuto il privilegio di vivere a fianco di Diego Armando Maradona, il prossimo mese di febbraio si recherà ai “Magazzini Fotografici” di via San Giovanni in Porta a Napoli, per la presentazione del suo ultimo lavoro sulla vita del Pibe de Oro “The Joy of Life” (editore 89Books).

Ritornando alla formazione Esordienti degli “Scricchioli d’oro”, il presidente della Nazionale del Mediterraneo, Vincenzo Lipari, ha riferito che “Si tratta di una crescita a 360 gradi con in particolare il Dipartimenti sportivo che attualmente vede protagonista la propria scuola calcio. È fantastico il tempo che trascorriamo con questi calciatori ancora in erba – prosegue Lipari – proprio per effetto della loro vivacità e della continua richiesta di affetto e contatto che quotidianamente i ragazzi ci esternano. Ci confrontiamo con i problemi della loro età oltre che con la gioia dei piccoli progressi raggiunti sia in campo che fuori dal rettangolo di gioco”.

“Il nostro orientamento, infatti, è dedicato principalmente a queste nuove generazioni di atleti oltre che alle loro famiglie – conclude il presidente Vincenzo Lipari -. Siamo pertanto felici dei risultati conseguiti sul campo grazie anche al lavoro silente che tutto lo staff ha intrapreso nei loro confronti. Anche fuori dal rettangolo di gioco”.

Prosegue intanto l’iter per la costruzione della prima squadra che prenderà parte alla “Grande Partita del Cuore” in programma a Roma il prossimo mese di aprile e che vedrà coinvolti, a livello internazionale, grandi ex calciatori provenienti da ogni parte del mondo.

PALERMO, SICILIA

