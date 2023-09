Your browser does not support the video element.

Democrazia, energia, clima, Intelligenza Artificiale:

l’Europa non sta a guardare

Catania, 5-6 ottobre 2023

In collaborazione con

L’Università degli studi di Catania, La Sicilia e Linkiesta

Con il patrocinio del comune di Catania

VII edizione

Torna il Festival di Geopolitica “Mare Liberum”, giunto alla sua settima edizione, organizzato da Associazione Diplomatici, in partnership con Eastwest European Institute, in collaborazione con l’Università degli studi di Catania, il quotidiano “La Sicilia” e il quotidiano “Linkiesta”, con il patrocinio del Comune di Catania.

Il Festival, che prevede due giornate di incontri che avranno luogo giovedì 5 e venerdì 6 ottobre 2023 presso l’Università degli studi di Catania, il Comune di Catania vuole essere una riflessione sui principali avvenimenti geopolitici internazionali, con esperti e protagonisti che dialogano con un pubblico ampio, prestando particolare attenzione a quello studentesco, con l’intento di proporre una visione plurima del mondo globale in cui viviamo.

Tra gli ospiti del Festival: Angelino Alfano, Giuseppe Ayala, Salvatore Carrubba, Giuseppe De Bellis, Enrico Giovannini, Yarina Grusha, Maria Latella, Myrta Merlino, Maurizio Molinari, Francesco Priolo, Fabrizio Rindi, Christian Rocca, Cecilia Sala, Boris Tadic, Antonio Tajani, Marco Tardelli, Nathalie Tocci, Enrico Trantino, Kateryna Zarembo.

Evento speciale del Festival, il concerto di Francesco De Gregori per Associazione Diplomatici presso il Teatro Bellini, evento privato su inviti.

La prima giornata si inaugura giovedì 5 ottobre dalle 8.30 alle 13.00 presso l’Aula Magna del Rettorato con una sessione Model United Nations, simulazioni che riproducono il funzionamento e le dinamiche dei principali organi delle Nazioni Unite, dedicata agli studenti catanesi delle scuole superiori e, contemporaneamente, con un laboratorio a cura di “Amnesty international” per gli studenti catanesi delle scuole medie presso l’Auletta Rettorato.

A seguire, alle 14.00, presso il Salone Bellini del Comune di Catania, i saluti istituzionali con il sindaco di Catania, Enrico Trantino, Francesco Priolo, Rettore dell’Università degli Studi di Catania, Claudio Corbino, Presidente dell’Associazione Diplomatici, Antonello Piraneo, direttore del quotidiano “La Sicilia”, Maria Latella, giornalista e conduttrice e Salvatore Carrubba, già direttore de “Il Sole 24 Ore” e Presidente dell’International Board di Associazione Diplomatici.

Alle 14.30 presso il Salone Bellini del Comune di Catania segue l’opening “War & peace: i nuovi equilibri mondiali crisi dopo crisi”, con Boris Tadić, già presidente della Serbia. Modera l’incontro Salvatore Carrubba. Al termine, la premiazione “Change the world best of edition”, edizione unica dei programmi “Change the world” che avrà luogo il 3 e 4 ottobre 2023.

Alle 15.30 presso il Salone Bellini del Comune di Catania il panel “Governabilità sostenibile”, con Fabrizio Rindi, Chairman di Kairos Partners SGR e Cavaliere del Lavoro della Repubblica Italiana e Maria Latella, giornalista e conduttrice. Alla stessa ora, presso la Sala Consiliare del Comune di Catania, la discussione “Questione Femminile fra Europa e Mediterraneo”, con Stefania Mazzone, docente di Storia delle Dottrine Politiche e Delegata all’Inclusione, Pari Opportunità e Politiche di Genere presso l’Università degli Studi di Catania, Lucia Andreano, scrittrice e docente presso l’Istituto Istruzione Superiore “Marconi-Mangano” di Catania e Cecilia Sala, giornalista, con la moderazione di Andrea Lodato, giornalista.

Alle 15.30 presso l’Aula Magna Rettorato Università degli Studi di Catania il panel “L’Occidente e l’Ucraina tra immaginario collettivo e informazione”, con Nathalie Tocci, Direttrice dell’Istituto Affari Internazionali, Silvia Boltuc, Direttrice “SpecialEurasia” e Christian Rocca, direttore de “Linkiesta”: modera Salvatore Carrubba. In contemporanea, presso l’Auletta Rettorato Università degli Studi di Catania avrà luogo “Il ruolo della Costituzione in tempo di crisi”, con Ida Nicotra, docente di Diritto Costituzionale presso l’Università degli Studi di Catania e Sostituto procuratore federale della FIGC, Felice Giuffrè, docente di Istituzioni di Diritto Pubblico presso l’Università degli Studi di Catania e componente Consiglio Superiore della Magistratura: modera Mario Barcellona, docente di Istituzioni di Diritto Privato presso l’Università degli Studi di Catania.

Dalle 17.00 alle 18.00 presso il Salone Bellini del Comune di Catania ci sarà l’incontro “Giovani e Sport: quali valori per l’educazione e l’inclusività?”, con interventi di Marco Tardelli, Campione del Mondo 1982, Rocco Giorgianni, Board Member e Segretario Generale Fondazione Milan e Claudio Corbino, Presidente Associazione Diplomatici: modera il giornalista Andrea Lodato.

Alle 17.00 presso la Sala Consiliare del Comune di Catania, Giuseppe Ayala, già magistrato e parlamentare, sarà protagonista dell’incontro moderato dal direttore Antonello Piraneo “Che fine ha fatto la lotta alla mafia?”.

Sempre alle 17.00 presso l’Aula Magna Rettorato Università degli Studi di Catania, avrà luogo l’incontro “Mediterraneo e Unione europea”, con Stefania Panebianco, docente di Politica del Mediterraneo presso l’Università degli Studi di Catania, Francesca Longo, Prorettrice dell’Università degli Studi di Catania, Maurizio Caserta, docente di Economia Politica presso l’Università degli Studi di Catania e Adriana Di Stefano, Delegata Università degli Studi di Catania alle Pari Opportunità: modera Salvatore Carrubba.

Alle 17.00 presso l’Auletta Rettorato Università degli Studi di Catania, Christian Rocca introduce la presentazione del libro “Il Donbas è Ucraina”, con Kateryna Zarembo, autrice e analista politica e Yarina Grusha, docente di Lingua e Letteratura Ucraina presso l’Università statale di Milano.

Concludono la prima giornata gli ultimi quattro incontri: alle 18.00 presso il Salone Bellini del Comune di Catania “Road to the Summit of the Future”, con Enrico Giovannini, Direttore Scientifico ASviS (Alleanza italiana per lo Sviluppo Sostenibile), Daniela Bernacchi, Executive Director UN Global Compact Network Italia: modera Salvatore Carrubba. Alla stessa ora, presso la Sala Consiliare del Comune di Catania Maria Latella presenta il libro “L’Incendio” con Cecilia Sala, autrice e giornalista.

Alle 18.00 presso l’Aula Magna Rettorato Università degli Studi di Catania si discute il tema “Donne, Diritti e Disuguaglianza”, con Debora Spini, Docente New York University di Firenze, Anna Loretoni, Preside della Classe Accademica di Scienze Sociali Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e Silvia Boltuc, Direttrice “SpecialEurasia”: modera Antonello Piraneo.

Conclude la prima giornata di Festival la presentazione del libro “La tutela internazionale dei diritti umani”, con Salvatore Zappalà, Direttore Dipartimento di Giurisprudenza Università degli Studi di Catania: interviene il giornalista Nicola Zamperini.

Alle 20.30 presso il Teatro Bellini di Catania, il concerto speciale di Francesco De Gregori: evento riservato, su inviti.

La seconda giornata di Festival si svolge presso l’Auditorium Associazione Diplomatici e inizia alle 9.00 con una conversazione tra Antonio Tajani, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e la giornalista e conduttrice Myrta Merlino.

Segue alle 9.30 il panel “Oltre ChatGPT: le sfide etiche e sociali dell’Intelligenza Artificiale”, con Bruno Montanari, filosofo e giurista, Francesco Priolo, Rettore Università degli Studi di Catania, Nicola Zamperini, giornalista, Nicola Dimitri, Assegnista di ricerca presso l’Università degli studi di Messina: modera Salvatore Carrubba.

Alle 10.30 la giornalista Maria Latella dialogherà con Angelino Alfano, già Ministro degli Affari Esteri sul tema “Uno sguardo sull’Italia e sul mondo”.

Alle 11.30 l’ultimo panel: “Il ruolo dell’Informazione fra televisione, podcast e realtà”, con Giuseppe De Bellis, Direttore “Sky TG24”, Maurizio Molinari, Direttore “La Repubblica”, Maria Latella, giornalista e conduttrice: modera Christian Rocca.

A seguire, conclusioni di Claudio Corbino, Presidente Associazione Diplomatici e Salvatore Carrubba, Presidente dell’International Board di Associazione Diplomatici e già Direttore de “Il Sole 24 Ore”.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito. Per partecipare occorre prenotarsi su www.festivalmareliberum.eu/catania. – Il concerto di Francesco De Gregori al Teatro Bellini di Catania è invece un evento privato per Associazione Diplomatici ed è necessario apposito invito.

