Maria Elena Oddo, presidente dei Giovani imprenditori di Sicindustria Palermo, entra a far parte del Consiglio Generale di Confindustria. La Oddo, 37 anni, amministratrice di una società di consulenza, già da marzo 2021 è alla guida dei Giovani imprenditori palermitani con un mandato preciso: puntare tutto su cultura d’impresa, cultura digitale e fondi strutturali, soprattutto nei settori della transizione ecologica e del turismo. “Sarà un onore per me – afferma Maria Elena Oddo – partecipare ai lavori del Consiglio Generale di Confindustria alla luce delle sfide che il nostro sistema imprenditoriale è chiamato ad affrontare. Stiamo attraversando un momento di grandi difficoltà, ma anche di grandi opportunità a partire dalla gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che, come Paese, abbiamo il dovere di utilizzare al meglio”.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.