Da diversi anni per molteplici concorsi pubblici organizzati da Formez PA è stata individuata quale sede concorsuale il Centro Fiera del Sud a Siracusa, anche per i candidati residenti a Palermo e nel resto della Sicilia occidentale, i quali si sono trovati (e continueranno a trovarsi) costretti percorrere più di 260 chilometri per sostenere i test concorsuali indette da varie pubbliche amministrazioni.

È chiaro che risulta assolutamente disagevole ed economicamente oneroso raggiungere, e spesso soggiornare, a fini concorsuali nella città di Siracusa per chi vive nelle province di Palermo, Trapani e Agrigento.

“L’elevato costo delle spese di viaggio per raggiungere la sede concorsuale di Siracusa rappresenta un ostacolo alla partecipazione ai concorsi pubblici e, conseguentemente” – ha dichiarato il Cons. Marino – “una causa di iniquità nei confronti dei soggetti che non hanno la possibilità economica di sostenere tali costi”.

“Per questo motivo ieri ho presentato una mozione per chiedere che l’Amministrazione Comunale faccia tutto ciò che risulti essere necessario affinché venga utilizzata la Fiera del Mediterraneo come sede concorsuale per la Sicilia occidentale” – conclude – “Possiamo aiutare i giovani palermitani e l’economia locale rilanciando una struttura ancora poco valorizzata”.

Luogo: Fiera del Mediterraneo, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.