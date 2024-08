Rassegnato le dimissioni da commissario della provincia di Agrigento della Lega Salvini Premier.

Le motivazioni delle dimissioni sono strettamente politiche, purtroppo è venuto a mancare il rapporto di fiducia sotto il profilo POLITICO con la dirigenza regionale neo nominata, in quanto il partito in Sicilia è guidato da un gruppo che non lascia spazi alla così detta minoranza storica che ha consentito alla LEGA di ottenere sempre ottimi risultati e contribuito al risultato elettorale pari al 7,47% per le elezioni europee.

Inoltre mi sembra che si stia portando avanti un’operazione di sostituzione totale senza rispetto della dignità personale e politica di chi si è sempre speso per questo partito.

Ringrazio l’On. Annalisa Tardino per la fiducia accordatami e tutti i sostenitori e militanti della Lega che mi hanno sostenuto in questa esperienza politica.

Mario Bellino





Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.