PALERMO (03 ottobre 2024) – “Qualche giorno fa è stata pubblicata la graduatoria relativa agli studenti idonei a percepire le borse di studio e mi auguro che il governo regionale possa evitare lo scempio cui abbiamo assistito in passato, e di cui è stato protagonista. Lo scorso anno infatti molti studenti aventi diritto ad una borsa di studio non hanno potuto beneficiarne a causa della mancanza di risorse e questo è un danno grave che mina il diritto allo studio”. Lo ha detto il vice-presidente del gruppo parlamentare PD, Mario Giambona, a proposito della pubblicazione della graduatoria delle borse di studio in Sicilia. “Sono diverse le criticità riguardo questa tematica, ma è certo che bisogna intervenire rapidamente anche sulle residenze universitarie, che in Sicilia sono presenti in percentuale assai ridotta rispetto ad altre zone del nostro Paese – ha poi aggiunto Giambona -. Purtroppo, questo è di fatto uno dei motivi principali che spinge i nostri ragazzi a scegliere di andare a studiare in altre zone d’Italia. Bisogna intervenire con lo stanziamento di risorse che garantiscano agli studenti siciliani la possibilità di restare nella nostra terra senza dover necessariamente emigrare per non rinunciare al diritto allo studio”. Della stessa idea è il rappresentante degli studenti dell’Università di Palermo, Valerio Quagliano, che ha sottolineato che “gli studenti universitari vivono momenti di grande difficoltà” e che ci sono “sempre più idonei e sempre meno certezze sulla percentuale di coloro che riusciranno ad avvalersi di una borsa di studio” augurandosi che “il governo regionale ponga il diritto allo studio come priorità dell’azione amministrativa e politica siciliana”.



Ufficio Stampa On. Mario Giambona

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.