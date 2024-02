“Il turismo è un settore in continua evoluzione. Le aziende che crescono e si affermano sono quelle che riescono a stare al passo coi tempi e che puntano su una comunicazione digitale adeguata, su strategie di marketing efficaci e su azioni innovative in grado di regalare ai propri clienti esperienze immersive”.

Così la giornalista Veronica Crocitti che, nella giornata di sabato, è intervenuta durante il workshop “Marketing Turistico e Imprese: come sfruttare al meglio i social e le campagne con blogger e influencer” che si è svolto la scorsa domenica mattina nei locali dell’associazione Lobelia di Messina.

Insieme a lei, l’esperto di strategia e marketing Tany Vazzana che ha spiegato agli operatori del settore quali siano gli strumenti necessari per promuovere le loro attività, crescere ed ampliare la loro base di clienti.

Durante l’evento, Crocitti e Vazzana hanno affrontato diversi temi di rilevanza per il settore turistico, tra cui l’importanza dei social media nel contesto del marketing turistico, le migliori pratiche per gestire efficacemente le piattaforme social, e l’approccio strategico per lavorare con blogger e influencer al fine di ottenere risultati tangibili.

“L’influencer marketing – ha spiegato Vazzana – può essere un potente strumento per aumentare la visibilità e l’engagement delle imprese turistiche. Tuttavia, è essenziale scegliere gli influencer giusti, che siano autentici e in linea con i valori e l’identità del marchio.”

Veronica Crocitti e Tany Vazzana, entrambi partner di Biz Scorci di Mondo (https://biz.scorcidimondo.it/), un progetto di comunicazione e marketing nel settore specifico del turismo, aiutano le imprese di settore ad accrescere la loro visibilità, la credibilità del loro brand e ottenere più clienti attraverso una comunicazione tradizionale, digitale e strategie di marketing create ad hoc.

“Oggi una gestione efficace, pianificata e programmata, dei social media è fondamentale per le imprese turistiche,” ha affermato Veronica Crocitti. “Significa non solo avere una presenza online attiva ma anche comprendere il pubblico di riferimento, creare contenuti coinvolgenti e autentici, e interagire in modo significativo con gli utenti.

Per ulteriori informazioni su Veronica Crocitti, Tany Vazzana e il loro progetto di comunicazione e marketing nel settore turistico, è possibile visitare il sito https://biz.scorcidimondo.it/.



