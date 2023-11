La Sezione Marmo di Sicindustria Trapani ha incontrato oggi il neo dirigente del Distretto minerario, Salvatore Pignatone. Un momento di confronto importante per un comparto che rappresenta un’eccellenza nel panorama nazionale e internazionale e per una provincia che ospita oltre il 65% delle cave di lapidei di pregio.

“Le nostre imprese – afferma il presidente della Sezione, Giovanni Castiglione – rappresentano un valore aggiunto per l’economia siciliana. Oggi abbiamo affrontato tematiche fondamentali per il comparto e non possiamo che ritenerci soddisfatti per l’interlocuzione avviata. Desidero ringraziare l’ingegnere Pignatone per l’attenzione che ha voluto riservare alla nostra provincia e alla nostra associazione, programmando questo primo incontro del suo mandato proprio con la Sezione Marmo di Sicindustria”.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.