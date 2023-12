Marsala – Sono aperte le iscrizioni alla XVIII edizione del Concorso “Il Presepe più bello 2023 – Città di Marsala” dedicato ad Enrico Piccione, organizzato dall’Associazione Culturale “Stella di Betlemme – Amici del Presepio” di Marsala, presieduta da padre Filippo Romano. Possono partecipare tutte le famiglie che realizzano il presepe in casa, nella propria attività commerciale, esponendolo in vetrina, a scuola o in parrocchia.

Il concorso si divide in cinque categorie:

1 – CONCORSO TRADIZIONALE (XVIII Edizione). Una giuria di esperti valuterà le opere realizzate dai partecipanti. I premiati saranno: il 1° classificato (che si aggiudicherà il premio “Il Presepe più Bello 2023”) e fino al 6° posto. I restanti saranno tutti 7° classificati, a pari merito. Ci saranno anche dei premi di categoria (artigianalità, originalità, etc.). Per partecipare occorre inviare un messaggio su WhatsApp ai seguenti numeri – 328.0172169 o 329.2908526 – con foto del presepe, indirizzo di casa (con qualche dettaglio specifico per capire dove si trova l’abitazione).

2 – IL PRESEPE IN VETRINA (IV Edizione). Per partecipare basta scrivere su WhatsApp ai seguenti numeri: 328.0172169 – 329.2908526, indicando l’indirizzo e il nome dell’attività. Ove si volesse partecipare e non si è in possesso di un presepe si potrà farne richiesta , nei limiti della disponibilità in seno alla collezione privata di Padre Filippo Romano.

3 – IL PRESEPE PIÙ CLICCATO SU FACEBOOK (X Edizione). Tutte le foto degli iscritti al concorso – sia tradizionale che quello del presepe in vetrina – dopo Natale, verranno caricate sulla Pagina Facebook “Il Presepe più bello – Città di Marsala – dedicato a Enrico Piccione” https://www.facebook.com/AssociazioneStelladiBetlemme

4 – DISEGNA IL TUO PRESEPE (IV Edizione). Categoria riservata a tutte le scuole marsalesi di ogni ordine e grado. Gli alunni – singolarmente o in gruppo – potranno disegnare, colorare o dipingere un elaborato sulla nascita di Gesù. Non ci sono vincoli di dimensioni o materiale da usare. Aurelia Piccione, dell’associazione Stella di Betlemme, entro il 21 dicembre, ritirerà gli elaborati delle varie scuole. Per informazioni chiamare il numero 389.1405026.

5 – LA MIA POESIA SUL PRESEPE. E’ stata la novità dell’edizione 2022. Possono partecipare gli alunni delle classi quarte e quinte di scuola primaria, realizzando brevi componimenti poetici sul presepe e sulle emozioni che ad esso sono correlate. Anche per questa categoria le poesie vanno inviate entro il 21 dicembre 2023 tramite posta (Associazione Culturale “Stella di Betlemme – Amici del Presepio”, contrada Strasatti n.1120 – 91025, Marsala), o via e-mail (ass.stelladibetlemme@virgiloo.it). Per ulteriori informazioni contattare i numeri 328.0172169 o 329.2908526

Subito dopo il 26 dicembre, gli organizzatori, assieme ad una giuria di esperti, visionerà i presepi ed esaminerà tutto il materiale pervenuto e successivamente sarà comunicata la data della premiazione che si terrà a gennaio.

Il concorso “Il Presepe più Bello – Città di Marsala” dedicato ad Enrico Piccione, organizzato negli anni da Calogero Ferreri (ora vice presidente dell’associazione), è giunto alla diciottesima edizione. Tutte le edizioni sono state un continuo crescendo. Oltre cinquanta negli ultimi anni i presepi in gara, oltre cinquanta famiglie che hanno messo a disposizione degli organizzatori e della giuria i loro lavori, mettendo l’arte, le idee e l’amore a disposizione di questa manifestazione che ormai è diventata un appuntamento importante per il territorio.

Su Facebook: https://www.facebook.com/AssociazioneStelladiBetlemme

Per ulteriori informazioni contattare i seguenti numeri: 328.0172169 o 329.2908526

