Sarà un pomeriggio nel quale una testimonianza di vita vissuta diventa memoria viva attraverso i versi di giovani studenti che ci raccontano la loro visione di amore, quello che ispira grandi gesti, ma anche quello malato che non lascia spazio al futuro.

Sarà presentato alle 15,30 di martedì 5 Maggio all’Istituto Comprensivo Villabate 2, plesso Palagonia, di Villabate, “Parlerò di te”, libro edito da Mediter Italia nella collana “Cherchez La Femme”, che raccoglie le poesie della prima e seconda edizione del Concorso di poesia “Giovanna Bonsignore”, ideato e promosso dall’associazione culturale “Verso Paideia – Percorsi di Cultura e Legalità”, presieduta da Caterina Vitale, p sponsor del progetto editoriale insieme alla testata testata giornalistica “L’Epoca Culturale”, con la partecipazione dell’Istituto Secondario di Primo Grado “Pietro Palumbo”.

Curatrici del libro sono Giuseppina Tesauro e Caterina Vitale.

Interverranno: la dirigente scolastica, Anna Maria Cilluffo; Floriana Valenza, FS, gestione del PTOF; la giornalista e rappresentante la casa editrice Mediter Italia, Gilda Sciortino; l’ìnsegnante Rosanna Caruso. Lettura a cura di Gaetano Martorana, attore e regista.

Modera i lavori Caterina Vitale, presidente dell’associazione culturale “Verso Paideia”. Sarà presente Carlotta Sinagra, figlia di Giovanna Bonsignore.





Luogo: Istituto Comprensivo Villabate 2, VILLABATE, PALERMO, SICILIA

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