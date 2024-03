Marullo S.P.A. società partecipata dalla famiglia Marullo e Kayak Family Office, che opera nel settore della lavorazione e trasformazione del pistacchio, in particolare è il principale player indipendente nella produzione di semilavorati a base di pistacchio per l’industria del gelato e dolciaria. La Società ha approvato in data odierna i risultati di Fatturato ed Ebitda relativi al primo semestre dell’anno fiscale 2023-2024.

Il fatturato aziendale nel periodo da settembre 2023 a febbraio 2024 è pari ad Euro 14.816.743,00 (Euro 9.979.025,00 nello stesso periodo 22-23), pari a un incremento del +48,5%. Il valore della produzione nel periodo da settembre 2023 a febbraio 2024 è invece pari ad Euro 16.083.227,00 (Euro 10.722.353,00 nello stesso periodo 22-23), pari a un incremento del +50%. L’Ebitda nel periodo da settembre 2023 a febbraio 2024 è pari ad Euro 2.032.652,00 (Euro 1.189.436,00 a pari periodo 22-23), pari a un incremento del +71%.

Kayak Family Office commenta: “Siamo molto soddisfatti di aver investito nella crescita di questa società e di raccogliere questo risultato importante, che stiamo portando avanti con la famiglia Marullo”.

L’A.D. Domenico Sciortino: “I risultati dimostrano e confermano il forte impegno del management per migliorare costantemente il profilo reddituale dell’azienda, in particolare il margine dell’Ebitda è passato dall’11,1% al 12,6% e stiamo lavorando per un continuo miglioramento”.

Biagio Marullo, rappresentante della famiglia imprenditoriale e membro del CDA conferma: “il risultato di questo primo semestre è stato raggiunto anche grazie alla messa in attività del nuovo stabilimento sito a Piano Tavola (CT), che entrerà a regime dopo il periodo estivo. Ci aspettiamo quindi una forte crescita sia di fatturato che di efficienza grazie a questo nuovo stabilimento tra i più grandi in Italia i cui investimenti sono da poco terminati”.

Luogo: Bronte, viale kennedy , BRONTE, CATANIA, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.